【恐怖工人】女兒頭髮長出白色粒粒頭痕　港媽揭外傭生頭蝨惹全家：幾百粒蛋

▲ 工人姐姐生頭蝨惹僱主全家。

污糟外傭容易生頭蝨惹全家，令不少僱主叫苦連天。有港媽發現女兒經常抓頭，且頭髮上有「白色粒粒」，後來發現不是頭皮，竟然是外傭生頭蝨更傳染全家，港媽指外傭不願意「焗頭殺蛋」，導致頭蝨極速生長，後來外傭更一走了之，令她不知所措。

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有港媽在Facebook專頁「外傭僱主必看新聞訊息」發帖指，女兒在兩個星期前不停抓頭，她仔細檢查發現，女兒的頭髮出現一些圓形、光滑的「白色粒粒」，更黏實在女兒耳後的頭髮。港媽腦海閃起小六健教科有講解頭蝨，於是帶同女兒求醫，結果那些「白色粒粒」果然是頭蝨。

連我都有，全家要焗頭，條友仲話唔肯，但我見佢頭有蛋我堅持要佢焗，第日越梳越唔對路，成幾百隻，但殺吾曬，之後又發現有啲bb蝨。

生蝨外傭走佬

港媽直指，外傭成頭生滿頭蝨惹勻全家，每晚與外傭清理要花2至3小時，並指外傭頭上有幾百隻蛋，原本要求她焗頭殺蛋後剷青頭髮，但外傭拒絕。外傭更「走佬」，港媽惟有出帖求救，

工人成頭頭蝨，惹到我全家都係，今日走咗佬，應該點做PS，佢啲嘢仲喺我屋企，點搞？因為我想全部床、毛巾被全掉，我同佢一焗藥3大隻走出嚟， 太驚，影唔到，頭蝨是highly contagious(高度傳染性)，一人有其他family member根本冇得避，最慘我女是無辜。

帖文一出，不少網民對外傭生頭蝨表示驚詫。有網民指生頭蝨要剃光頭，也有網民指塗藥水可以治癒，不過有不少網民斥責外傭生頭蝨惹僱主全家後竟一走了之，建議港媽找外傭公司追討責任。

頭蝨是細小寄生蟲傳染性高

據本港衛生署資料指，頭蝨是一種只能寄生在人體頭部的細小寄生蟲，常見於頭髮，特別是耳背或頸後近領口的毛髮，偶爾亦會在眼眉或鬚間出現。最常見的病徵為頭皮發癢。過度搔抓會令頭皮出血或損傷，因而增加感染的機會。任何人士均有機會染上頭蝨，患者多為幼童，因為他們在玩耍時經常會跟同伴有緊密接觸。

皮膚科專科醫生陳厚毅曾接受TOPick訪問時指，頭蝨一般可依附在死物上生存1至2天，而且傳染性高，若共用個人物品，例如帽子、梳子、甚至床單及被鋪，均有可能患上頭蝨。

患上頭蝨最嚴重可因過度搔抓，導致頭皮出血及發炎，但若及時求診，使用醫生處方的殺頭蝨藥水及除頭蝨專用梳子，一般1至2星期便可康復。

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責任編輯：王明芳