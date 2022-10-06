【#LINKEDUpresents】英國私立寄宿學校「選校七大法則」不同入學年級是成功關鍵 

對於有意讓子女到海外升學的家長，基於對教育制度的認識，英國依然是他們最熱衷的首選，特別是英國寄宿學校的教學質素、小班教學、課外活動等配套，都一致受到本地家長的青睞。然而，現時家長從坊間或網上所獲得的英國寄宿學校升學資訊，不外乎是親朋戚友的過往留學經驗，當中更有一些網絡資訊未經查證。畢竟情況不同，别人的升學路徑並不能完全套用到每位同學身上，我們總結近年處理不同英國私立寄宿學校的申請經驗，精編成為「選校七大法則」，在未來的七個星期與各位家長分享，而在最後的一星期，我們會分享一些有關暑期課程的資訊。

而「選校七大法則」當中，最常提及、也都是最重要的是選擇合適自己子女的入學年級。基於英國和香港兩地的教育體制已大為不同，尤其是當香港已經採用六年中學教育制度的時候，英國的入學年齡會與香港相差一年，當本地學生轉制銜接英國學制的時候，有部分入學年級會產生「跳級」的錯覺，引發家長擔心子女是否能適應新學制，反而錯失了最佳的入學時機。傳統上，英國私立寄宿學校有幾個主流的入學組別：

Year 7 (11+)｜同學一般完成香港小五的課程，並會與英國本地學生一同開展新的校園生活。相對上，他們會較容易認識新朋友及適應新環境。



Year 9 (13+)｜適合完成香港中一的同學，同時也是最多家長查詢、也是大部分英國私立寄宿學校開始招收國際學生的年級，無疑是國際學生入讀名校的機會。Year 9亦是學生開始體驗GCSE課程及教學模式的啟蒙年。



Year 10 (14+)｜大致上完成香港中二課程，同學一進入Year 10就會隨即展開緊湊的GCSE 課程。家長要注意子女的英語及學術能力，能否提前做好銜接的準備。



Year 12 (16+)｜適合完成香港中四或中五課程的同學。Year 12作為英國A-Level高中學制的首年課程，同學要選定自己心儀的A-Level學科，並將會影響未來升讀大學、選科的決定。



除了以上的主流入學年級外，也有個別家長因應子女的學術能力及個別情形，也會考慮申請入讀Year 8 或是Year 11（又稱為「一年制GCSE課程」） 、甚或更年幼的入學年級。無論家長打算讓子女入讀哪一個年級，都需要注意同學的出生日期，與學校在9月1日開學時的實際年齡，從而決定同學相對的入學年級；同時也需要兼顧心儀學校招收國際學生的主要收生年級。



在下一期的文章，我們會談談選校的規模：一間學校的大小、學生人數多寡，原來可以影響到同學的發展，以至未來的升學、選科！



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(特約)