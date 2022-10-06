【#LINKEDUpresents】英國私立寄宿學校「選校七大法則」一間學校規模，足以影響孩子學習成長？

上星期提及報名英國寄宿學校的「選校七大法則」中，首要提及入學年級是選擇學校之中的第一考慮點，讓家長及學校雙方都能夠按照子女的年齡及學習目標，選定適合他們的升學方案。然而，在決定好子女的入學年級後，接著下來就是學校的規模。香港地小人多，而學校規模相若，往往少有聯想到學校大小對子女升學的重要。英國就截然不同，當子女報讀私立寄宿學校的時候，「大校」和「細校」往往會帶出不同的感覺。要區分大、細校的分別，家長可以從一間學校的分班人數、科目選擇、融入度及課外活動安排這四個範疇著手。

英國學校一向奉行小班教學制度，每班人數大約10至20人，而分班制度是為了按照班中不同學生的能力因材施教。他們一般以不同的「set」來將學生劃入不同組別，Set 1會是所有學生中成績最出眾的，而Set 2 則較Set 1學生略低，如此類推。「大校」和「細校」在分班上的方式大致相同，家長毋需擔心大校的分班人數會相對較多的問題。不過，「細校」做得比較細微的地方，在於其分班可以精細到不多於7人一班，在這個師生比例上，老師能投放更多時間照顧學生的學術需要，對於追求學校照顧、支援度高的同學來講，「細校」會比較適合他們的學習需要。

劃定分班人數多寡，也與學校提供的科目選擇有關，特別是就讀A-Level或IB課程的Year 12 同學，「大校」相對上有較多科目選擇，當中會涵蓋如心理學、政治學、電腦科學等小眾科目，但並非每間學校都有提供這些科目。所以，當家長選擇學校時，要注意學校有否提供子女想修讀的科目。A-Level同學在入學選科的時候，學校會提供四個「Block」供學生選擇四個修讀學科，而每個Block都有固定的科目選擇，學生只能從每個Block中選擇一科。在這個規則下，「大校」提供的科目組合選擇，自然會較「細校」全面；不過，「細校」的科目選擇一般會按照學校的長處，例如善於科學或是美術設計範疇，因而集中提供相關方面的學科，靈活度比較高。



但是，畢竟每個學生修讀科目的數量不會因為學校選擇多而增加，所以家長只須確認學校有否提供子女喜愛的科目則可。 我們建議學生可以提早與學校溝通及確認計劃修讀的科目，因為你的意向將會在學校制定時間表時納入考慮。曾有學生因為較遲確認選讀科目，但學校已經設計好每個Block的選擇，不幸的是，該學生有兩科想修讀的科目都在同一個Block，導致他不能同時修讀自己心儀的選科。

國際學生初到一個陌生的國度學習，規模較小的學校會讓他們，更容易融入新的校園生活，而老師亦容易記得每一位學生的名字。相反，規模較大的學校，則相對適合交際能力強的同學。同時，家長亦要注意每一間學校的國際學生比例：有很多家長認為越少國際學生越好，能夠讓子女充分接觸本地英國同學及當地生活文化，但對於部分同學會產生適應問題，特別是部分英語能力較弱的學生，假如寄宿生群體當中有些「同聲同氣」的香港人，會較容易協助他們學生融入校園生活。我們建議家長應先評估子女的英語溝通程度及交際能力，才決定選擇「大校」或「細校」。



英國教育的一大特色，是重視學生參與課外活動，而「大校」在課外活動配套上感覺比「細校」更勝一籌，但後者並非一無是處。由於「細校」的規模較小，學生反而有更多機會嘗試不同種類的課外活動，特別是一些聯校體育或音樂競技比賽，他們會有更多被選拔的機會。因此同學可透過參與不同的課外活動，去發掘或突顯自己的長處，同時在課外活動的過程當中，與來自不同背景的同學打成一片。



了解過入學年級及學校規模後，下一期我們將會探討國際學生比例的問題：國際學生的多寡，會直接影響子女融入學校生活，對於選擇適合的私立寄宿學校原來都非常重要！

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(特約)