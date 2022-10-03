【文化藝術】龔志成出任西九當代表演藝術主管　日後冀呈獻更多當代表演藝術節目

▲ 龔志成出任西九當代表演藝術主管，日後冀呈獻更多當代表演藝術節目。（資料圖片）

西九文化區管理局今天（3日）宣布，管理局委任龔志成出任當代表演藝術主管，即日履新。

龔志成為香港資深作曲家、表演者及音樂文化推廣人，擁有豐富的表演藝術行政及策劃經驗。他於70年代赴美國修讀古典音樂和作曲，回港後曾任教於香港演藝學院。1987年，他有份成立「盒子」樂隊，對流行、古典音樂和即興音樂等不同音樂風格及現代劇場藝術方面進行探索及實驗。他除了是一位獨奏藝術家，過去亦經常與編舞家、劇場導演及表演藝術家合作，作品曾在香港、台灣、日本、古巴、塔什干、紐約、倫敦、柏林及威尼斯發表及演出。

龔志成積極推廣本地音樂發展，致力發掘音樂新晉及拓展新觀眾群。自2015年起，他被西九文化區管理局委聘為藝術策劃人（音樂），策劃包括「自由野」、「自由約」及「自由爵士音樂節」等深受歡迎的節目。作為新任當代表演藝術主管，龔志成將負責策劃和統籌西九文化區包括舞蹈、音樂及戲劇在內的當代表演藝術節目，並制訂當代藝術的未來發展策略，以配合管理局支持香港發展為中外文化藝術交流中心的願景。

西九文化區管理局表演藝術行政總監譚兆民表示，龔志成藝術視野宏大，在香港表演藝術界經驗豐富、備受敬重，多年來致力提攜年輕藝術家並將表演藝術普及化，對龔志成接任當代表演藝術主管一職非常高興，相信他能帶領當代表演藝術團隊，為表演藝術處及西九開創新景象。

管理局亦感謝自今年4月起署任當代表演藝術主管的張月娥，在過去3年半為西九作出寶貴貢獻，策劃出色破格的舞蹈節目，並祝願她往後的發展順利及生活愉快。

龔志成表示，過去7年在西九的優秀團隊支持下，得以為本地及國際的表演者建立多個新平台，為大眾帶來不同類型、充滿活力的表演藝術體驗。他對接任此崗位感到榮幸，並十分期待繼續與西九一群敬業並充滿熱誠的藝術工作者緊密合作，為觀眾呈獻更多精彩絕倫的當代表演藝術節目。

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記者：黃穎津