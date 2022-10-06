劍橋大學英語考評局 & ABC Pathways Group　推最新AI網上　劍橋領思評測　家中輕鬆應考　升學面試必備

很多考生都希望考取更多的證書，證明實力、突圍而出，以爭取報考或轉讀心儀小學、中學、大學的成功機會！疫情下很多考試及呈分試均相繼取消，而劍橋大學英語考評局及ABC Pathways Group最新提供的「劍橋領思評測（Linguaskill）」，受國際認可的一站式網上英語評測，只需一部電腦，就可以隨時隨地安坐家中，獲取國際認可證書。

▲ 劍橋大學英語考評局高級經理 (大中華區) 區浩銘先生表示：「劍橋領思評測為考生提供多一個選擇，只需一部電腦，就可以隨時隨地安坐家中獲取國際認可證書。」

▲ 「劍橋領思評測（Linguaskill）」，為國際認可的一站式網上英語評測。

全球超過60個國家認可 成績與IELTS相對應



評測由劍橋大學英語考評局專業團隊研發而成，提供「Business」及「General」兩種考試模式，成績以歐洲語言共同參考架構(CEFR) 等級形式呈現，與IELTS相對應，並已獲得全球超過60個國家及國際性項目的認可，包括銀行業、金融業、航空業，例如Air France、Japan Airline，甚至是東京奧運會、知名大學等等，是信心的保證。近年疫情下，考生難以參與國際性考試，令考試趨向電子化，為此劍橋大學英語考評局希望提供多一個平台、渠道予考生，最快只需三個工作日，就可以獲取成績報告。

▲ ABC Pathways Group成為「劍橋大學英語考評局官方授權考試中心」，在香港舉辦「劍橋領思評測」。

▲ 「劍橋領思評測」能全面計估考生的聽、說、讀、寫的能力。

▲ 「劍橋領思評測」已獲得全球超過60個國家及國際性項目的認可。

▲ 「劍橋領思評測」的成績以歐洲語言共同參考架構(CEFR) 等級形式呈現，成績更與香港很熟識的IELTS考試相對應。

▲ 「劍橋領思評測」的成績以歐洲語言共同參考架構(CEFR) 等級形式呈現，成績更與香港很熟識的IELTS考試相對應。

在家應考 採用AI評估 3個工作天有成績



由於「劍橋領思評測」是一個100% AI線上評測，整個過程由AI操作，考生不需再到試場進行考試，同時可自選任何地方 (亦可在家中)，24小時任何時間進行評測，不受時間地域限制，非常具彈性。考生可按照個人工作需要，參加聽、講、讀、寫任何一個評測，而且只需3個工作就會有成績，快速而精準。

快速評測英語水平 報考心儀學校 提升入學成功率



ABC Pathways Group早在20年前成立時，已經成為「劍橋大學出版社」在港唯一「教育合作夥伴」，去年亦成為「劍橋大學英語考評局官方授權考試中心」，在香港舉辦「劍橋領思評測」。



創辦人Mrs Bally Wong指出，ABC每年有超過5,000個學生入讀，提升「聽、說、讀、寫」的能力，同時希望在公開試中考取卓越成績，幫助到他們入讀或插班到心儀學校。前陣子集團邀請本港多名小學、中學生參與「劍橋領思評測」，當中有一些小學生的英文水平，已達到國際級入大學的英語水平。



不同的學校在入學面試上都有自家一套的計分標準，個別孩子的臨場反應或受環境影響而未能反映其新正實力，直資學校播道書院盧偉成總校長分享：「如果能夠有一個公開試的成績讓學校作為參考，相信對學生的整體表現評估會比較客觀及準確。我們學校亦定期評核現讀學生的英語水平，更善用AI提供科技應用、閱讀平台、評測系統，幫助提升學生的學習水平及表現，增強自信。」

▲ 直資學校播道書院盧偉成總校長認為，公開試的成績讓學校作為參考，相信對學生的整體表現評估會比較客觀及準確。

▲ ABC Pathways Group創辦人Mrs Bally Wong指出，學生於「劍橋領思評測」考取卓越成績，能向學校證明個人實力，亦有助入讀或插班至心儀學校。

現在考生可以透過「劍橋大學英語考評局」在香港的「官方授權考試中心」ABC Pathway Group 報名應考或登入評測官方網站了解更多詳情，更可進行模擬試題測驗，安坐家中證明個人的英語能力，幫助升學。

▲ 考生可以經「劍橋大學英語考評局」在香港的「官方授權考試中心」ABC Pathway Group報名「劍橋領思評測」或登入評測官方網站了解更多詳情。

「劍橋領思評測」（Linguaskill）

WhatsApp查詢：+852 5300 3053

Linguaskill官方網站：https://linguaskill.abcpathways.com



（特約）