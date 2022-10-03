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【虐兒案】蔡若蓮：收8宗涉匡智松嶺第二校投訴　強調當局會嚴肅跟進　

社會 18:32 2022/10/03

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教育局局長蔡若蓮。（資料圖片）

大埔特殊學校匡智松嶺第二校有學童懷疑遭虐待，新界北總區重案組接手調查，案件暫列「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」，暫未有人被捕。教育局局長蔡若蓮今日（3日）表示，局方早前曾收到8宗與該校有關的投訴個案，其中2宗涉及虐兒，強調當局絕不容忍虐兒個案，會嚴肅跟進。

蔡若蓮指，教育局早前收到共8宗家長及匿名投訴，當中2宗涉虐兒，其餘則涉人事管理、防疫措施。她稱，教育局收到投訴後已即時跟進，並責成辦學團體調查及提交報告，亦建議涉及虐兒的個案要轉交警方處理，強調當局會嚴肅處理，亦絕不容忍所有會傷害到學生的行為。

被問到是否已有教師因事件要停職、教育局會否派代表入校，蔡若蓮指，當局一直與學校密切跟進事件，由於警方正處理案件，不作評論。

匡智松嶺第二校於2019年亦曾捲入虐兒風波，蔡若蓮說，校方已就事件提交報告，教育局認真審視有關資料，並派員到校了解後接納報告內容，又認為未有足夠證據顯示有教職員涉不恰當行為。她續指，事發後當局已更新使用約束衣及宿舍管理指引。

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記者：黃悅晴

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罪案 蔡若蓮 虐兒 大埔 特殊學校 教育局

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