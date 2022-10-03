【鄉親社團】李家超：促進兩地合作民間團體需發揮力量　廣東社團總會發揮愛國愛港精神

▲ 特首李家超出席香港廣東社團總會慶祝國慶暨第11屆會董就職典禮。（曾耀輝攝）

廣納350個團體會員的香港廣東社團總會，今日舉行國慶暨第11屆會就職典禮，多名官員出席。特首李家超表示，要促進香港與廣東省合作，民間團體需要發揮力量，提及政府「共創明『Teen』計劃」，廣東社團總會協助招募逾百名友師。

李家超致辭表示，香港廣東社團聯會成立超過25年，一直秉持愛國愛港愛港的宗旨，團結居港鄉親，促進粵港兩地的交流與合作，關注民生，為社會做實事。在培育社會新一代方面，更是當仁不讓，如9月推出的「共創明『Teen』計劃」，得到社團積極回應，短短幾個星期已經為計劃招募超過100位義務友師。

▲ 的香港廣東社團總會今日舉行國慶暨第11屆會就職典禮。（曾耀輝攝）

他又提及，國家昨日宣布啓動第四批預備航天員選拔，首次在香港特區選拔載荷專家，這代表國家對香港創科發展的信心，對香港科研人員是一份極大的鼓勵。他感謝國家對香港科研的支持和香港青年的關心，也鼓勵社會各界藉此機會多加認識國家載人航天工程的豐碩成果。

廣東省委常委、統戰部部長王瑞軍以視頻的形式發言，向社團提出3點希望，一、作為一國兩制方針的堅定捍衛者，堅持愛國者治港，構建最廣泛的一國兩制統一戰線；二、做特區政府依法施政的忠實支持者，加強會務建設，團結鄉親，加強社團與特區政府的交流，在提高特區政府治理水平方面發揮作用；三、作為粵港澳大灣區建設的積極推動者，推動粵港澳交流合作。

該會第11屆會董會主席龔俊龍致辭表示，該會將於未來繼續發揮民間力量，持續做好政府的好拍檔，服務好鄉親會員，積極參與香港18區社區治理，支持政府開展地區發展和治理工作，積極做好青年工作、民心回歸工作、融入國 家發展大局的工作。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳葆琳