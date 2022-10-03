【被控反恐】警首引用反恐條例起訴　13人交付高等法院處理

▲ 13人首被控違反恐條例作提訊日，案件將交付高等法院處理。資料圖片

警方於2019年12月8日民陣舉辦「國際人權日大遊行」前夕，在灣仔及荃灣等多區檢獲槍械，以及兩個共重10公斤土製炸彈等違禁武器，共拘捕13人，當中1名18歲青年涉於大埔遇警截查時拔槍射擊。律政司首次引用《聯合國（反恐怖主義措施）條例》起訴10人對訂明標的的爆炸的禁制罪，各被告另被控串謀謀殺等罪，今（3日）於東區裁判法院作提訊，裁判官將案件交付至高等法院處理。

13名被告包括黃振強（22歲）、吳智鴻（24歲）、張俊富（22歲）、張銘裕（20歲）、嚴文謙（21歲）、蘇緯軒（18歲）、彭軍壕（33歲）、蔡凱明（21歲）、陳玉龍（27歲）、李家田（24歲）、賴振邦（29歲）、鍾雪瑩（29歲）及許湛榮（24歲）。其中張俊富、張銘裕和嚴文謙是12港人案之其中3名被告。

黃振強、吳智鴻、張俊富、張銘裕、嚴文謙、蘇緯軒、彭軍壕、李家田、賴振邦、許湛荣等10人，同被控對訂明標的的爆炸的禁制罪，違反《聯合國（反恐怖主義措施）條例》，律政司首次引用該罪作檢控，一旦罪成可被判終身監禁，交替控罪為串謀引起可危害生命的爆炸罪。

上述10人另被控串謀謀殺罪，控罪指他們於2019年8月1日至12月8日，與林銘豪、梁靜熙及張健順（均為譯音），在香港串謀謀殺香港警察。

黃振強及張俊富同被控1項管有爆炸品罪。張俊富另被控1項無牌管有火器罪。吳智鴻、蘇緯軒、鍾雪瑩、李家田等4人被控1項意圖危害生命而管有槍械或彈藥罪。蘇緯軒另被控1項意圖抗拒合法逮捕而使用槍械及彈藥。蔡凱明則被控1項協助及教唆他人製造炸藥意圖危害生命或財產罪。陳玉龍則被控1項串謀無牌管有火器及彈藥及1項無牌管有火器及彈藥。

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記者：梁錦麟