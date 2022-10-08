【施政百日】盤點上任百日工作　李家超談防疫政策：須穩妥否則欲速不達

▲ 今日是特首李家超上任百日。（資料圖片）

今日是特首李家超上任100日，他透過社交平台分享感受，盤點百日內推出的政策，亦談及防疫抗疫方針，強調要「有序、穩妥」，否則，欲速則不能達。

防疫抗疫方面，李家超形容，百日以來，政府一直全力應對疫情，不躺平，認「0+3」 實施以來，不同行業和界別明顯受惠，各自密鑼緊鼓部署恢復更多經濟活動和社會活動。不過，他強調，政府必須保持謹慎，不可輕率。李家超說：

「須知，由集中在酒店檢疫到現在完全取消這要求，是一個重大改變。如此重大改變會帶來很多不確定因素，有些可預期，有些卻末必可知，我們要採取相應措施管控風險，密切監察疫情會否反彈，每一措施都要有序、穩妥，不可帶來混亂，否則會適得其反，摧毀我們直向前的順勢方向，欲速反而不能達。」

近日政商界和醫學界均有聲音要求盡快落實「0+0」，李家超說，抗疫路上，看法有差異是可理解的，「但不要讓差異把我們應對病毒的努力減值。」

他分享道，百日以來，每日工作忙碌但很充實，時間過得特別快，而自己與管治團隊每天關注並回應民心所盼。

他列舉上任以來推出的措施，包括：上任後首個星期便成立４個工作組，就長期民生痛點難題加強領導、統籌和協調；致力提升行政立法關係，至今舉行３次「前廳交流會」；要求團隊迅速回應和處理市民關注的議題，包括演唱會因重物墮下致表演者嚴重受傷、工地天秤榻下引致工人傷亡等事故；亦與粵方設立多個工作小組，協商大灣區發展。

「我亦在日常政策構思過程引入「紅隊」概念，以換位思維作批判式全方位研究政策，務求千錘百鍊。」

李家超表示，知道沒有最好，只有更好，堅信解決民生痼疾，要抱持之以恆，必有所成的信念。又透露，10月19日發表的《施政報告》會有政策搶企業、搶人才。

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責任編輯：林曉君