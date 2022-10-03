【志偉吻賀】大馬模特兒被獎門人一吻成名　黎峇菈回應事件：懷疑自己許錯願望 　

馬來西亞模特兒黎峇菈（Lebara）日前（9月30日）開生日派對，並在個人社交平台上載當晚被TVB總經理曾志偉吻賀的短片，結果成為熱話。

昨晚（10月2日），曾志偉出席《聲夢傳奇2》接受訪問表示事前不認識黎峇菈，而且只是在當晚由朋友介紹才知對方生日。至於吻賀，他澄清僅為禮貌的birthday kiss，同時強調只是吻對方的臉而不是親嘴。

【開心獎門人】曾志偉回應錫大馬模特兒事件 事前不認識黎峇菈親吻純為禮貌

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事件到今日（10月3日），黎峇菈（Lebara）在個人社交平台發文，講對今次「小風波」的感受，寫道：

一個小小的生日祝福，被搞得滿城風雨..煩恼 今年birthday願望是世界和平，但是倒過來了，懷疑自己許錯願望～ “喧鬧任其喧鬧，自有我自為之，我自風情萬種與世無爭”

而曾志偉吻賀她生日的短片，黎峇菈仍放在個人社交平台沒有刪去。

此外，今次事件似乎沒對她造成困擾，昨日在個人社交平台上載自己到主題樂園遊玩照片，四處打卡，心情甚佳。

▲ 黎峇菈在IG story上載到主題公園遊玩的照片。

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