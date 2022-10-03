【親子好去處】紅十字會國際減災日寓玩樂於學習　從遊戲攤位綠化工作坊認識氣候變化

▲ 紅十字會舉行國際減災日，小朋友可藉玩遊戲認識氣候變化與備災。

有言香港小朋友算是幸福的一群，本港受自然災害的影響甚少，例如本港不屬地震帶，不過，幸福非必然，全球氣候變化影響，香港無一幸免，好像酷熱天氣影響不少人的生活。想提高小朋友對氣候變化與備災的關注，爸媽不可錯過10月9及10日的「紅十字會國際減災日活動」。

10月13日「國際減災日」

全球氣候變化帶來各種極端天氣，如酷熱天氣、海平面升高、超强颱風等，所產生的災害迫在眉睫。聯合國將每年的10月13日訂為「國際減災日」，以紀念各國民眾和社區為減少災害所帶來的風險而付出的努力，並提高大家對控制災難風險的認識。為響應這日子，香港紅十字會舉辦「國際減災日活動2022」，提高大眾對氣候變化與備災的關注。

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在10月9及10日舉行的活動適合一家大細參與，在遊戲玩樂的過程中學習，有關活動是國際減災日活動2022暨共建「氣候韌性」社區項目。當天的內容分為3大部分︰

1. 備災教育展覽︰香港災難回顧、介紹氣候變化與極端天氣的關係、環保貼士以及香港常見自然災害的應對技巧，還會介紹共建「氣候韌性」社區項目服務花絮及氣候變化小故事。

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2. 遊戲攤位︰包括「災難勾勾Out」去了解不適切房屋居民面對的氣候問題並學懂正確的備災知識，有「能源標籤圈圈圈」遊戲，認識一級能源標籤電器，了解如何節省能源，活得更環保。參加者完成遊戲，可隨機獲得備災逃生記念品。

3. 家居綠化工作坊︰了解不適切房屋空間狹窄、缺乏開揚窗戶等問題，以及放置綠色植物對改善身心健康與生活環境的幫助，使用回收器皿、石頭、裝飾物件以及麻繩來製作自己的空氣草綠化擺設。

▲ 不適切房屋空間狹窄。（圖片︰香港紅十字會）

由香港紅十字會、滙豐銀行慈善基金舉行的「共建『氣候韌性』社區項目」，目標一年內提高650戶（約1,300人）居住於深水埗、油尖旺及九龍城區不適切房屋同時受氣候變化影響的居民應對氣候危難的能力和備災意識，亦會為有需要的家庭更換能源效益更佳的電器，減低室內温度之餘減少耗電及電費，亦配合宣傳活動，鼓勵市民減排節能，實踐環保生活。

國際減災日活動2022暨共建「氣候韌性」社區項目

內容︰備災展覽、遊戲攤位及家居綠化工作坊日期︰2022年10月9日及10日（星期日及一）

地點︰ 馬鞍山新港城中心2樓天幕廣場展覽場地A及B

時間︰12pm至 7pm（9日）、 10am至 7pm（10日）

費用：免費入場

詳情︰【按此】

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責任編輯︰顏紫燕