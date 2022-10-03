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【出埠玩郵輪假期】趁0+3誘港人飛新加坡上船　皇家加勒比3晚最平每人1,740元起

社會 19:29 2022/10/03

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皇家加勒比趁「0+3」誘港人遊星國，3晚海洋光譜號最平每人1,740元。（資料圖片）

郵輪公海遊熔斷機制將於本周四（6日）取消，等待郵輪重返香港之際，皇家加勒比國際郵輪趁著本港「0+3」取消酒店檢疫，反吸引港人前往新加坡上船，行程4日3晚，途經馬來西亞檳城，最快10月中出發，每位3,232元起。本地旅行社指，自「0+3」實施後，已有最少20人飛往當地上船，形容本地放寬郵輪遊的宣布來得太遲，令業界錯失暑假及年底的黃金檔期。不過旅遊界立法會議員認為香港郵輪碼頭在亞洲市場有地理優勢，待全面通關後，相信郵輪公司會調派船隻重臨香港。

皇家加勒比國際郵輪早前已表示，海洋光譜號至2024年第1季仍在新加坡，業界亦料短期內未必有郵輪來港。不過皇家加勒比亦看準時機，近日在社交平台宣傳，吸引港人飛往新加坡享受郵輪假期。其中港人熟悉的海洋光譜號3晚航程，在新加坡上落，途中會去檳城及公海遊，早鳥優惠最平內艙房每人1,740港元起，但最快明年4月才有平位；若想本月出發，內艙房每人3,232元起。

至於5日4晚行程，經檳城及泰國布吉，11月初出發，最便宜的內艙及海景房已售罄，陽台房每人5,349元起；而最平2,110元起跳的內艙房，要明年1月才有位。有業界指，新加坡郵輪早已復常，當地銷情理想，因此相信船公司亦不急於重返香港。

香港旅行社東主協會會長葉慶寧指，新加坡航程價格與香港相若，惟港人參加須多付酒店及機票，但自「0+3」實施以來，該旅行社已有20至40人飛當地出發，不計較行程需要額外付費。他認為，當局太遲宣布放寬郵輪熔斷的決定，郵輪公司需時調配人手及船隊，料最快明年第一季才可來港復航，令旅客外流，亦令業界錯失今年暑假、聖誕等黃金檔期，期望位於啟德郵輪碼頭的社區隔離設施的營運合約於11月底滿後，屆時能重啟郵輪旅遊。

旅遊界立法會議員姚柏良則表示，香港在亞洲市場有地理優勢，鄰近內地及亞洲熱門旅遊城市，當與內地通關及跨國旅遊明朗化，相信郵輪公司會重返香港舉辦航程。

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記者：陳麗娜

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