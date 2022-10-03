【郵輪遊】皇家加勒比趁「0+3」誘港人遊星國　3晚海洋光譜號最平每人1,740元

▲ 皇家加勒比趁「0+3」誘港人遊星國，3晚海洋光譜號最平每人1,740元。（資料圖片）

郵輪公海遊熔斷機制將於本周四（6日）取消，等待郵輪重返香港之際，有船公司趁著本港取消酒店檢疫，反吸引本地客前往新加坡上船，行程4日3晚，途經馬來西亞最快10月中出發，每人索價3,232元。本地旅行社指，自「0+3」實施後，已有最少20人飛往當地上船，形容本地放寬郵輪遊的宣布來得太遲，令業界錯失暑假及年底的黃金檔期；旅遊界立法會議員認為香港在亞洲市場有地理優勢，船公司重臨本港只是時間問題。

隨著本港放寬抵港檢疫政策，本地防疫措施亦緊隨鬆綁，皇家加勒比遊輪看準時機，吸引港人飛新加坡享受郵輪假期，港人熟悉的海洋光譜號3晚航程，早鳥優惠最平每人1,740港元起，最快明年4月出發。至於心急出發的港人可選擇今年月中出發，途經馬來西亞檳城，再返回新加坡，內艙房每人索價3,232元；5日4晚行程，多了吉隆坡作中途點，10月17日出發，每人2,287元起。

香港旅行社東主協會會長葉慶寧指，新加坡航程價格與香港相若，惟參加須多付酒店及機票錢，但自「0+3」實施以來，已有20至40人飛當地出發，不計較行程需要額外付費。他認為，當局太遲宣布放寬的決定，郵輪公司需時調配人手及船隊，最快明年第一季才可來港復航，令旅客外流，亦令業界錯失今年暑假、聖誕等黃金檔期，期望位於啟德郵輪碼頭的社區隔離設施的營運合約於11月底滿後，屆時能重啟郵輪旅遊。

旅遊界立法會議員姚柏良則表示，香港在亞洲市場有地理優勢，鄰近內地及亞洲熱門旅遊城市，當與內地通關及跨國旅遊明朗化，相信郵輪公司會重返香港舉辦航程。

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記者：陳麗娜