C AllStar首度開大型戶外聖誕音樂會　揚言將為歌迷製造最難忘佳節

每年聖誕於街頭快閃報佳音，幾乎是C AllStar每年與歌迷之約。相隔數年，C AllStar再次「找數」並移師到戶外舞台，《Harbour The Sonic - Let It Snow C AllStar Live 2022Z〝於今日（10月3日）正式公佈音樂會詳情。



說到是次舉行音樂會的原因，C AllStar坦言主辦的邀請絕對是機會及緣份，不但繼續履行每年報佳音，與歌迷歡度聖誕的承諾，甚至將舞台由街頭擴大至大型戶外場地 —AXA x WONDERLAND。是次音樂會以「Let it snow」為主題，希望歌迷能一同感受白色聖誕外，亦藉以歌曲的共鳴，感受由C AllStar定義的冬日經歷。



已有數年沒有報佳音的C AllStar，對於今年終於可以與歌迷再次共度白色聖誕，直言十分懷念：「最難忘的聖誕一定是報佳音，有一年於尖東海旁演唱，唱到差不多11點半，街燈都關了，甚至清潔姐姐都開始洗地示意『快啲走』，但歌迷仍然留下來一起大合唱，當時真的非常開心！」

他們亦表示十分喜愛戶外表演，因為置身於同一個環境，更有溫度，更加能感受彼此的感覺。



為滿足歌迷的聖誕願望，C AllStar透露今次音樂會必定會有耳熟能詳的熱門歌，誓要與歌迷於冬日氛圍下一同大合唱。他們亦歡迎歌迷點唱，希望可以盡量滿足大家。

除一連串的必唱熱門歌為大家帶來歡欣的氣氛，C AllStar亦期望是次音樂會能帶出有意義的訊息，透過音樂帶大家進入反思，能使大家有沉澱思緒、情緒起伏的一刻。

談到以往成員間有沒有交換禮物，C AllStar笑稱：「我們支持環保，只會『交換垃圾』哈哈。『交換垃圾』的意思是交換家中依然實用的物件，不用買新物品，又可以給予物品『新生命』，一舉兩得！」至於今年會否再交換禮物，成員都異口同聲說「不」，大概是因為是次音樂會已是最好的禮物！