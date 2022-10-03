【蝨患嚴重】前區議員稱華富邨有四、五座出現蝨患　居民要丟棄床褥有街坊疑於酒樓意外將蝨帶回家

▲ 前香港南區區議會華富北選區議員嚴駿豪指，華富邨近四、五年一直受蝨患問題困擾。（資料圖片）

蝨患問題難以根治，前香港南區區議會華富北選區議員嚴駿豪指，華富邨近四、五年一直受蝨患問題困擾，近日不少街坊向他提及蝨患問題，情況似乎有所加劇，更有街坊表示疑在酒樓用膳時意外將蝨子帶回家，他遂補充，邨內樓宇的大堂及樓梯底不時會有棄置傢俬，亦令蝨患更容易傳播。

前香港南區區議會華富北選區議員嚴駿豪今日（3日）傍晚在社交平台發帖文提到華富蝨患問題，指不少居民要丟棄床褥，並在回覆中稱已知有四、五座出現蝨患。他在文中也問及「大家有無聽聞？又有咩好方法應付？」不少網民在帖文下留言，分享以往各自用過的滅蟲用品及服務。

嚴駿豪接受訪問時指，華富邨近四、五年一直受蝨患問題困擾，但近日有較多街坊向他提及蝨患問題，情況似乎有所加劇。他提到，有街坊表示懷疑自己是在酒樓用膳時，意外將依附在其他人身上的蝨子帶回家，引發家中出現蝨患。

他續指，由於蝨患問題是在單位內發生，房署最多只會為住戶介紹處理方法。而邨內雖然有傢俬收集站，但樓宇的大堂及樓梯底不時會有棄置傢俬，部份街坊又會在家中囤積不少雜物，令蝨患更容易傳播，難以根治。

街坊回覆留言：

床鋪都要換，因為入面已經有好多BB。記得留意埋床板有冇～

請問邊幾座？可以分享一下嗎？謝謝！

邊幾座？我媽屋企早2年都試過，十分之苦惱，唔想再嚟呀！



已知嘅都有4,5座，都想請中招街坊喺度分享下邊座有

之前試過房署上屋企整野，帶左D床蝨上嚟，咬左幾日先知

揾減蟲公司唔斷尾，千赤土好work, 但使用時需戴口罩，試過用暖爐放係房，開足半日，用熱能焗死晒d床蟲

是否突然有架，系唔系要通知房署？

好麻煩，要清屋企，再晒到周屋DE粉先搞得掂

至少半年唔見先肯定無事

原來唔只我係咁

上月底我都係feel到成日有嘢咬，唔係酒店都唔會有咁貴蒸氣機洗床褥，咁我吸完塵就用蒸氣掛燙打啲蒸氣燙下張床褥囉，被就洗衣機加滅蝨洗衣球洗完晾係屋陽台曬太陽，同埋放多啲樟腦丸，我就冇用滅蝨粉啦，因為用完好多死屍又要吸，通常有鄰居執垃圾返屋企都會有呢個問題

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責任編輯：江麗盈