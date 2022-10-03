【港產航天員】多間大學及科研機構代表出席選拔簡介會　黃偉綸：須緊密合作尋合適人選

▲ 當局今邀請多所本地大學、數碼港、香港科技園公司、香港生產力促進局等代表，出席選拔簡介會。（黃偉綸Facebook）

中國載人航天工程辦公室已啟動第4批預備航天員選拔工作，並將首次在港澳地區選拔載荷專家。特區政府正式啓動初選程序，招募期由2022年10月6日起至10月27日。財政司副司長黃偉綸、創新科技及工業局局長孫東等政府官員今（3日）請多所本地大學及科研機構出席選拔簡介會。

多所本地大學、數碼港、香港科技園公司、香港生產力促進局等代表，今出席中國載人航天工程載荷專家選拔簡介會。黃偉綸說，由於時間緊迫，須與各所大學及科研機構緊密合作，在港找到合適的人選，讓香港市民有機會親身在太空進行科研工作，參與國家載人航天工程。他又說，這對未來把香港建設成國際創新科技中心十分重要，指出特區政府會努力做好選拔的工作，希望推薦更多的人才。

當局亦於簡介會上播放一條太空人招募宣傳短片，並解答出席人士就申請資格等詳情的疑問，官員均逐一解答。黃偉綸說，只要符合相關規定，他鼓勵有興趣人士踴躍報名。

申請人須符合多項體格、年齡、學歷等多方面要求，詳情即看：【下一頁】

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責任編輯：黃悅晴