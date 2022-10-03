TVB公布指翡翠台收視上揚　強調壓倒性贏對手：其餘商營電視各頻道收視不足1點

▲ 《香港同胞慶祝中華人民共和國成立七十三周年文藝晚會》

TVB在今日（10月3日）發新聞稿公布收視，當中寫道：「無綫翡翠台上周（9月26日至10月2日）黃金時段節目收視全面報捷。」

今次更指明大勝對手稱：「根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，前晚（1日）7時由各電視台聯合直播的特備節目《香港同胞慶祝中華人民共和國成立七十三周年文藝晚會》，翡翠台取得壓倒性跨平台直播收視最高16.4點（107萬觀眾），同時段其餘商營電視各頻道播出，收視不足1點。」

至於昨晚（10月2日）直播的《聲夢傳奇2決賽》，最高收視17.9點，即116萬觀眾見證任暟晴（Jasmine）奪冠，較對上一周《聲夢傳奇2》的競逐五強席位賽事，上升1.9點。

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《東張西望》《開心速遞》收視升

而TVB兩大皇牌《東張西望》、《愛·回家之開心速遞》繼續為大台爭穩定收視，上周翡翠台黃金時段播出的《東張西望》繼續穩坐收視冠軍，最高收視25.5點（165萬觀眾），上升1.6點，《愛·回家之開心速遞》最高收視24.3點（158萬觀眾），上升0.6點。

接着8時半播出的《夢華錄》最高收視19.3點（125萬觀眾）。9時半的《黯夜守護者》播出結局篇，最高收視18.5點（121萬觀眾），雖然對比再上周上升0.7點，但屬不理想。10時半播出的《星光匯聚成翡翠》，最高收視15.4點（100萬觀眾），上升1.8點。