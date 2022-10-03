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本周內公布入境檢疫放寬至「0+0」？　港府消息澄清：不會那麼快

政治 20:46 2022/10/03

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港府消息人士否認港府最快本周內公布「0+0」。（資料圖片）

實政圓桌立法會議員田北辰今晨接受電台訪問表示，預計港府最快本周內公布將入境防疫政策改至「0+0」，最遲則在本月第3個星期公布。不過，港府消息人士否認會在本周內公布放寬，事關新政策才實施一周，仍需時檢視數據，包括輸入個案有無因放寬而增加，入境人士是否守規矩，強調「不會那麼快變」。

港府上月26日宣布台灣及海外入境檢疫安排放寬至「0+3」，及後社會各界放眼「0+0」，即毋須於指定酒店接受檢疫及家居醫學監察。

香港各行各業對於通關復常，望眼欲穿，官場中人表示，李家超政府一直聽到各界和市民的訴求，因此上台以來防疫政策一直放寬，即使確診過萬的嚴峻時期，也幾乎沒有收緊。不過，由於放寬至「0+3」剛落實了一周，還需要一些時間觀察和收集數據，才能再放到「0+0」。

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撰文 : 傅流螢

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