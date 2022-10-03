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【綁架疑雲】18歲內地女生受騙自編自導被綁架片段　被揭1年內兩墮自稱公安騙案

社會 20:30 2022/10/03

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18歲內地女生受騙自編自導被綁架片段，被揭1年內兩墮自稱公安騙案。（黃傑偉攝）

警方今日（3日），表示於10月1日拘捕一名18歲內地女學生，懷疑被捕人自編自導被綁架片段。西九龍總區刑事部（行動）警司鍾雅倫指，經調查後發現被捕女子亦是電話騙案受害人，詐騙集團以花言巧語令是主愧於牽連其他人受害，而加入聲稱誘捕電騙匪徒行動陷阱，警方經調查後已將事主無條件釋放。

西九龍總區重案組1B隊高級督察羅啟賢指，警方於9月30日晚接報，一名內地女子懷疑自己18歲在港求學女兒被綁架，並收到女兒被禁錮及受傷照片，綁匪並要求500萬元人民幣贖金。

西九龍總區重案組接手調查，經深入調查及翻看閉路電視後，警方發現案中女子於9月30日與香港監護人分開後開始失聯，並自行入住位於旺角一間酒店，警方相信禁錮及受傷照片攝於該酒店內，當時警方有理由相信女事主自編自導被綁架，警方經22小時追蹤，終於在10月1日晚上在旺角街頭尋獲女事主，並以浪費警力將女事主拘捕。

警方調查後發現女事主於1年前亦是電話騙案受害人，當時女事主於網上認識一名聲稱為上海公安官員，訛稱女事主牽涉刑事案件，要求女事主書寫多篇悔過書，女事主為避免被拘捕而被騙去25萬港元保証金。

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事主家人得悉後，為女事主退學並返回內地居住。至約一星期前，女事主再接獲一名自稱上海公安官員來電，並邀請受害人參與一個誘捕匪徒行動，受害人為求將功贖罪，聽從來電者指示，騙徒訛稱行動須保密，要求受害人與外間斷絕通訊，並要求受害人以後備電話及電話卡保持聯絡，事主依指示入住酒店，書寫多篇背悔過書及拍攝以茄汁替代血漬受傷照片，以用作誘捕賊人歸案，實則照片用作勒索事主家人要求贖金。

事主脫險後勇於站出來向公眾呼籲，若接到陌生來電或有懷疑時，希望來港學生，可以跟朋友、家人或警方求助，以免騙徒有機可乘。

西九龍總區防止罪案組總督察黃美愉指，警方於2021年全年接獲87宗假冒內地官員及涉及來港學生案件，損失7,300萬元。2022年1至8月共接獲55宗相關案件，損失金額達6,100萬元。

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記者：黃傑偉

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