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【強制檢測】68處納強檢　將軍澳中心、維景灣畔等多廈上榜【附名單】

社會 20:59 2022/10/03

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熱門 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

68處納強檢，將軍澳中心、維景灣畔等多廈上榜。（資料圖片）

再增68個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案或污水驗出病毒，均被納入強檢名單，政府今日（3日）就第599J章《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處有關地方的人士，須於明日至後日（4至5日）期間進行病毒檢測。詳細檢測公告即看：【下一頁

陽性檢測個案曾到訪的地點：

  • 油塘高俊苑俊滿閣
  • 秀茂坪曉麗苑曉天閣
  • 藍田平田邨平真樓
  • 香港仔成都道38號利港中心
  • 將軍澳維景灣畔 11 座
  • 堅尼地城觀龍樓 1 座
  • 九龍城德朗邨德琦樓
  • 荃灣梨木樹邨樂樹樓
  • 將軍澳翠林邨彩林樓
  • 元朗溱柏 6 座
  • 將軍澳將軍澳中心 12 座
  • 長沙灣麗翠苑麗榕
  • 將軍澳尚德邨尚信樓
  • 何文田御龍居 1 座
  • 筲箕灣愛蝶灣 4 座
  • 鑽石山鳳禮苑鳳禧閣
  • 藍田康華苑宏康閣
  • 牛頭角觀塘花園大廈玉蓮臺 2 座
  • 青衣長宏邨宏勇樓
  • 葵涌葵盛東邨盛興樓
  • 鰂魚涌太古城泰山閣
  • 屯門嘉悅半島 2 座
  • 屯門美樂花園 10 座
  • 沙田欣廷軒 2 座
  • 屯門龍門居 12 座
  • 馬鞍山錦泰苑錦晶閣
  • 將軍澳新寶城 6 座
  • 西灣河嘉亨灣 6 座
  • 尖沙咀擎天半島 3 座
  • 大埔明雅苑明欣閣
  • 深水埗長沙灣道 269-273 號瑞祥大廈
  • 深水埗南昌街 188 號華麗廣場
  • 北角富豪閣 4 座
  • 九龍城煥然壹居 H1 座
  • 薄扶林貝沙山道68號貝沙灣南灣 2 座
  • 大角咀海桃灣 2 座
  • 灣仔灣仔道 1 號壹環
  • 香港仔香港仔中心海天閣
  • 沙田希爾頓中心 D 座
  • 將軍澳和明苑和煦閣
  • 大角咀浪澄灣 9 座
  • 馬鞍山迎海．星灣御 22 座
  • 鰂魚涌南豐新邨 2 座
  • 荔枝角盈暉臺 3 座
  • 元朗新時代廣場 8 座
  • 牛池灣威豪花園 2 座
  • 旺角廣華街 3 號百利達廣場
  • 屯門景新臺 3 座
  • 元朗怡豐花園 B 座
  • 牛池灣瓊山苑瓊瑤閣
  • 柴灣新翠花園 5 座
  • 紅磡半島豪庭 5 座
  • 鴨脷洲漁安苑碧安閣
  • 橫頭磡橫頭磡邨宏亮樓
  • 青衣盈翠半島 9 座
  • 青衣青泰苑恆泰閣
  • 大角咀角祥街80號中堅樓
  • 青衣藍澄灣 2 座
  • 屯門龍門居 8 座
  • 大圍秦石邨石晶樓
  • 天水圍天富苑賢富閣
  • 香港仔嘉隆苑嘉平閣
  • 馬鞍山富寶花園 10 座

污水樣本檢測呈陽性的地點：

  • 天水圍栢慧豪園 8 座
  • 天水圍栢慧豪園 9 座
  • 天水圍天恩邨恩樂樓
  • 筲箕灣東熹苑逸熹閣
  • 牛池灣彩雲一邨飛鳳樓

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記者：黃穎津

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