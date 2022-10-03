【強制檢測】68處納強檢 將軍澳中心、維景灣畔等多廈上榜【附名單】
社會 20:59 2022/10/03
再增68個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案或污水驗出病毒，均被納入強檢名單，政府今日（3日）就第599J章《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處有關地方的人士，須於明日至後日（4至5日）期間進行病毒檢測。詳細檢測公告即看：【下一頁】
陽性檢測個案曾到訪的地點：
- 油塘高俊苑俊滿閣
- 秀茂坪曉麗苑曉天閣
- 藍田平田邨平真樓
- 香港仔成都道38號利港中心
- 將軍澳維景灣畔 11 座
- 堅尼地城觀龍樓 1 座
- 九龍城德朗邨德琦樓
- 荃灣梨木樹邨樂樹樓
- 將軍澳翠林邨彩林樓
- 元朗溱柏 6 座
- 將軍澳將軍澳中心 12 座
- 長沙灣麗翠苑麗榕
- 將軍澳尚德邨尚信樓
- 何文田御龍居 1 座
- 筲箕灣愛蝶灣 4 座
- 鑽石山鳳禮苑鳳禧閣
- 藍田康華苑宏康閣
- 牛頭角觀塘花園大廈玉蓮臺 2 座
- 青衣長宏邨宏勇樓
- 葵涌葵盛東邨盛興樓
- 鰂魚涌太古城泰山閣
- 屯門嘉悅半島 2 座
- 屯門美樂花園 10 座
- 沙田欣廷軒 2 座
- 屯門龍門居 12 座
- 馬鞍山錦泰苑錦晶閣
- 將軍澳新寶城 6 座
- 西灣河嘉亨灣 6 座
- 尖沙咀擎天半島 3 座
- 大埔明雅苑明欣閣
- 深水埗長沙灣道 269-273 號瑞祥大廈
- 深水埗南昌街 188 號華麗廣場
- 北角富豪閣 4 座
- 九龍城煥然壹居 H1 座
- 薄扶林貝沙山道68號貝沙灣南灣 2 座
- 大角咀海桃灣 2 座
- 灣仔灣仔道 1 號壹環
- 香港仔香港仔中心海天閣
- 沙田希爾頓中心 D 座
- 將軍澳和明苑和煦閣
- 大角咀浪澄灣 9 座
- 馬鞍山迎海．星灣御 22 座
- 鰂魚涌南豐新邨 2 座
- 荔枝角盈暉臺 3 座
- 元朗新時代廣場 8 座
- 牛池灣威豪花園 2 座
- 旺角廣華街 3 號百利達廣場
- 屯門景新臺 3 座
- 元朗怡豐花園 B 座
- 牛池灣瓊山苑瓊瑤閣
- 柴灣新翠花園 5 座
- 紅磡半島豪庭 5 座
- 鴨脷洲漁安苑碧安閣
- 橫頭磡橫頭磡邨宏亮樓
- 青衣盈翠半島 9 座
- 青衣青泰苑恆泰閣
- 大角咀角祥街80號中堅樓
- 青衣藍澄灣 2 座
- 屯門龍門居 8 座
- 大圍秦石邨石晶樓
- 天水圍天富苑賢富閣
- 香港仔嘉隆苑嘉平閣
- 馬鞍山富寶花園 10 座
污水樣本檢測呈陽性的地點：
- 天水圍栢慧豪園 8 座
- 天水圍栢慧豪園 9 座
- 天水圍天恩邨恩樂樓
- 筲箕灣東熹苑逸熹閣
- 牛池灣彩雲一邨飛鳳樓
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記者：黃穎津