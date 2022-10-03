【強制檢測】68處納強檢　尖沙咀擎天半島、青衣盈翠半島、將軍澳中心、維景灣畔等多廈上榜【附名單】

▲ 68處納強檢，將軍澳中心、維景灣畔等多廈上榜。（資料圖片）

再增68個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案或污水驗出病毒，均被納入強檢名單，政府今日（3日）就第599J章《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處有關地方的人士，須於明日至後日（4至5日）期間進行病毒檢測。詳細檢測公告即看：【下一頁】

陽性檢測個案曾到訪的地點：

油塘高俊苑俊滿閣

秀茂坪曉麗苑曉天閣

藍田平田邨平真樓

香港仔成都道38號利港中心

將軍澳維景灣畔 11 座

堅尼地城觀龍樓 1 座

九龍城德朗邨德琦樓

荃灣梨木樹邨樂樹樓

將軍澳翠林邨彩林樓

元朗溱柏 6 座

將軍澳將軍澳中心 12 座

長沙灣麗翠苑麗榕閣

將軍澳尚德邨尚信樓

何文田御龍居 1 座

筲箕灣愛蝶灣 4 座

鑽石山鳳禮苑鳳禧閣

藍田康華苑宏康閣

牛頭角觀塘花園大廈玉蓮臺 2 座

青衣長宏邨宏勇樓

葵涌葵盛東邨盛興樓

鰂魚涌太古城泰山閣

屯門嘉悅半島 2 座

屯門美樂花園 10 座

沙田欣廷軒 2 座

屯門龍門居 12 座

馬鞍山錦泰苑錦晶閣

將軍澳新寶城 6 座

西灣河嘉亨灣 6 座

尖沙咀擎天半島 3 座

大埔明雅苑明欣閣

深水埗長沙灣道 269-273 號瑞祥大廈

深水埗南昌街 188 號華麗廣場

北角富豪閣 4 座

九龍城煥然壹居 H1 座

薄扶林貝沙山道68號貝沙灣南灣 2 座

大角咀海桃灣 2 座

灣仔灣仔道 1 號壹環

香港仔香港仔中心海天閣

沙田希爾頓中心 D 座

將軍澳和明苑和煦閣

大角咀浪澄灣 9 座

馬鞍山迎海．星灣御 22 座

鰂魚涌南豐新邨 2 座

荔枝角盈暉臺 3 座

元朗新時代廣場 8 座

牛池灣威豪花園 2 座

旺角廣華街 3 號百利達廣場

屯門景新臺 3 座

元朗怡豐花園 B 座

牛池灣瓊山苑瓊瑤閣

柴灣新翠花園 5 座

紅磡半島豪庭 5 座

鴨脷洲漁安苑碧安閣

橫頭磡橫頭磡邨宏亮樓

青衣盈翠半島 9 座

青衣青泰苑恆泰閣

大角咀角祥街80號中堅樓

青衣藍澄灣 2 座

屯門龍門居 8 座

大圍秦石邨石晶樓

天水圍天富苑賢富閣

香港仔嘉隆苑嘉平閣

馬鞍山富寶花園 10 座

污水樣本檢測呈陽性的地點：

天水圍栢慧豪園 8 座

天水圍栢慧豪園 9 座

天水圍天恩邨恩樂樓

筲箕灣東熹苑逸熹閣

牛池灣彩雲一邨飛鳳樓

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記者：黃穎津