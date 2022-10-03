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【指定診所】中九龍診所本周四起暫停指定診所服務　周五起恢復普通科門診

社會 21:10 2022/10/03

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中九龍診所本周四起暫停指定診所服務。（資料圖片）

醫管局發言人今日（3日）宣布，位於中九龍診所的新冠確診個案指定診所將於10月6日起停止服務，並於10月7日起恢復普通科門診診所服務。普通科門診診所亦會於10月7日起恢復部分早前暫停的服務，包括星期日及公眾假期以及夜間門診服務。

醫管局發言人表示，因應近期疫情發展及市民對醫療服務的需求，經檢視近日的服務情況後，醫管局決定停止一間指定診所的服務，以及分階段恢復部分早前暫停的普通科門診服務，為有需要的病人提供適切治療。

醫管局會維持其餘7間指定診所及遙距診症服務，繼續支援社區的確診病人。確診病人及其家人或照顧者可於所選指定診所的預約及服務時間內致電診所預約指定診所服務，或透過醫管局一站式手機程式「HA Go」內的「預約遙距診症／指定診所」功能預約指定診所或遙距診症服務。

7間指定診所：

  • 香港
    • 環翠普通科門診診所
    • 堅尼地城賽馬會普通科門診診所
  • 九龍
    • 柏立基普通科門診診所
    • 九龍灣健康中心普通科門診診所
  • 新界
    • 南葵涌賽馬會普通科門診診所（分部）
    • 圓洲角普通科門診診所
    • 天水圍（天業路） 社區健康中心一樓

發言人補充，醫管局會繼續密切監察疫情的情況及服務需求，按實際情況恢復更多早前已暫停的服務。

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記者：黃穎津

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