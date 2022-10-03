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【虐兒案】匡智會發聲明否認虐兒指控　「被虐」兒童家長現身：做法是為保護兒子

社會 21:26 2022/10/03

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匡智松嶺村。（黃傑偉攝）

大埔特殊學校匡智松嶺第二校近日被揭多名學童懷疑遭虐待，包括用外套笠頭至少10分鐘、用口水肩強行蓋臉、長期紮手致瘀傷等。（詳情即看：【下一頁】）匡智會今日（3日）在社交平台引述涉案學童家長澄清指，長期包手等措施事先獲家長同意，又指有關家長對保護孩子的措施被指為虐兒感到震驚。

匡智會指，傳媒報導中提及該校學童被紮手的家長丘媽主動向校方提出，認為有必要為學校作出澄清。丘媽指出，傳媒報導指控校方對其孩子造成的傷害並非真實，她與另一位聯絡學校望協助校方澄清的家長昆媽均對學校及其員工表示信任，並不懷疑學校裏曾有報導中所提及之虐待事件。

丘媽是被指用手紮綁手的學童媽媽，她表示兒子為嚴重智障人士，需要用軟綿手套包手是避免兒子不自控地戳自己的面頰至口腫面腫。這方法是得到她的同意及醫生簽署批淮，做法是為保護她的兒子，但卻被說成虐兒，對此她感非常震驚。

另一位同學家長昆媽亦表示，她的兒子沒有自我照顧的能力，食飯、上廁所大小便也不能自己完成，需要別人幫忙，職員的細心照顧為他們減少了不少照顧的壓力及負擔。每次兒子回家渡假均會扭計要返回宿舍，從孩子面上的笑容及行為可以肯定孩子是非常享受學校的生活，而且學習過程愉快。

發言人稱，兩位家長均就有關傳媒不實的報導對匡智學校聲譽所造成的傷害而感到痛心，他們表示是次指控「實在抹煞一直盡心盡力照顧他們智障子女的員工的努力，把他們的付出扭曲成虐待實對盡忠職守的員工不公平」。他們希望站出來澄清能使外間明白照顧嚴重智障人士的特殊需要及當中困難，期望盡快平息誤解及讓校園回復平靜。

發言人亦提及，報道中的相片及片段攝於2014/5及2018年，相當模糊，已經交警方處理。

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記者：黃穎津

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