【廢除2萬多張免針紙】議員稱法律沒有賦權　質疑局長何時變得專橫？反問是誰壞了法治？

▲ 立法會議員江玉歡質疑在599L章下，沒有賦予盧局長廢除豁免醫學證明書的權力。資料圖片

立法會議員江玉歡深夜再發帖文，以「何時變得專橫」為題，質疑在599L章下，沒有賦予盧局長廢除豁免醫學證明書的權力，但盧局一意孤行，用「合理懷疑」作為理由，一併廢除二萬多張證明書，「好一個殺一儆百。」她指政府可能會認為安排二萬多個市民到公立醫院再補領證書，若取不到，延長打針期限，便是最大的寛限，「說穿了，還是間接強迫市民打針。」

但她指出，法治是香港的基石，亦是一國兩制的重要一環。反問如今是誰壞了法治？她說：

對著七位醫生的指控，尚且需要舉證，何解涉及二萬多個市民的證明書能不用舉證，通通用「盧局懷疑」一網打盡。作為律師，作為有份審核599L章的立會議員，實在容不下法治的社會有這樣專橫的手段。

江玉歡又反問：

法律沒有授權的，難道就隨便可用「合理懷疑」來做最後殺着？若法律是可以這般兒戲，何必要經過繁複的立法情序。盧局的「合理懷疑」令一些法律界朋友也嘩然。

至於政府急急延伸疫苗氣泡至五歲兒童，江玉歡認為實有違兒童的基本學習權和享有家庭生活權，偏離了599L章下的前提與目的。她說：

政府口中要護老護幼，但偏偏在三年疫情下，最受苦的亦是一長一幼。 有天聽電台節目，聽到嘉賓說過去三年，很多居住在院舍的長者難與家人見面，亦鮮有外出活動，活像一個不見天日的監獄，可悲。

她說這幾天收到不少家長投訴兒女進不了圖書館，參加不了課外活動，進不到餐廳。這全是政府意料之內，可惜還是一意孤行。

有家長說慶幸天氣涼了點，還可在公園或路邊與兒女「嘆」外賣。今個週末，我會巡迴各區，看看市民所言的情景。

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責任編輯 李志強