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【國泰機組0+0】 機組人員返港檢測陰性可維持「藍碼」　業界：有助增聘人手加航班

社會 14:32 2022/10/04

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(資料圖片)

本地機組人員於海外強制逗留酒店的規定即日起取消，可外出活動。國泰航空向機組人員發電郵，指本地機組人員在海外酒店強制逗留酒店的閉環式安排即日起取消，機組人員在海外逗留期間可離開酒店外出。但同時提醒員工，避免在公眾地方除口罩或到酒吧等高風險場所。

有關機組人員回港後仍須在機場進行檢測待行安排，之後須連續四日進行核酸檢測，期間「疫苗通行證」不會轉「黃碼」，毋須再提交活動記錄，安心出行亦會維持藍碼。

有國泰空姐回應新安排表示，公司需要增加航班，同事亦要「飛多咗」，更需要增聘人手。

新措施最好是在外國可自由外出，不用再留酒店房。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦指出，新安排下機組人員入境香港變相免檢疫，可加快機組人員重投崗位的速度，變相提高本地航班運力。

不過，他擔心本地復常路線圖仍然未明，「航空公司、前員工及新人睇唔到前景，自然唔會投放更多資源或投身本地航空業」，加諸航空公司薪酬待遇難與國際競爭，才是業界難吸納人才的致命傷，建議航空公司提高招聘待遇。政府亦有必要公布全面免檢疫及與內地通關的時間表，才可令業界人手及航班數目恢復至疫情前水平。

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責任編輯：余思嵐

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