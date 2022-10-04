【防疫措施】梁子超：安心出行無法追蹤超市商場等人流　倡取消非表列處所強制使用

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本周四（6日）起放寬社交距離措施，包括餐飲處所每枱人數上限，由8人增加至12人、所有表列處所每組活動人數上限，由8人增加至12人，涉美容院、健身室、卡啦OK等及酒吧、酒館、夜店、夜總會每枱人數上限，由4人增加至6人，維持快測要求等。呼吸系統科專科醫生梁子超今日（4日）表示，安心出行無助追蹤，建議取消在商場等非表列處所強制使用。但由於程式與疫苗通行證綑綁，在餐廳等表列處所難以貿然取消。

梁子超接受電台訪問時指，星期四起放寬部分社交距離措施不會造成太大風險，認爲本港經歷多次大型社區爆發，社區群體免疫已慢慢建立，過去7日單日個案平均下降2成7，認爲是黃金時間放寬社交距離措施，如疫情有反彈便可針對處理。他又稱輸入個案風險低，政府可盡早落實「0+0」入境安排，但要維持機場核酸檢測 。

另外，他認為，「安心出行」現時難做到追蹤效果，但由於與疫苗通行證半綑綁，除非政府改變進入表列處所要掃疫苗通的做法，否則可以取消。但口罩令可遲一步再檢討，加上冬季流感即將來臨，室內仍有需要戴口罩。



安心出行不只表列處所，到處也要掃描但沒人掃，沒用過來追蹤。超級市場、商場。表列處所很多大型建築物，即使大型建築物、大型商場，那麼多人出入，身處不同位置，怎知他們有否接觸？整個設計不是真的發揮追蹤效果，既然一直沒用，實際上沒發揮效果便停用

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責任編輯：余思嵐