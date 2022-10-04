【精神健康】精神問題困擾港人　專家籲包容情緒病

▲ 精神健康基金會副主席崔永豪表示，精神疾病很多病徵都是暫時性，康復過程中會慢慢消失。（湯致遠攝）

從事精神科專科治療20年，精神健康基金會副主席崔永豪感歎，社會對情緒及精神健康的偏見，會令不少病人更加難以康復，他說藥物治療是基本，而社會包容也同樣關鍵，「如果有情緒困擾的人，可以早啲搵人傾，可能好多都不用走到自殺那一步。」

平日表現正常 鑽牛角尖萌死念

早年還在政府醫院工作時，崔永豪曾接觸過一名企圖自殺的病人，已是事業不錯的管理層男士，平日看來很正常，惟大家不知道他已受困於情緒困擾長達5年。崔永豪提及這名病人代表了香港人面對精神問題時的困境，「（他）本身工作壓力大，情緒出問題後又唔敢講出來，社會總是要求男性一定要堅強，鑽咗牛角尖便想要自殺。」

崔指，情緒及精神問題除了來自遺傳外，後天大腦的損壞，如壓力過大、接觸毒品或飲用大量酒精都是原因。有些人聽到精神疾病就立即認為會對他人構成傷害，崔指很多病徵都是暫時性，康復過程中便會慢慢消失。若社會、職場可以給康復中的病人多謝支持，會加快他們康復的速度。

照顧者同受壓 有心人提供支援

崔永豪說，無論是偶像、學者、商業機構及政府，都為推動香港精神健康作出貢獻，令患者可以求助。他又指照顧者同樣壓力很大，需要幫助，呼籲整個社會都可以關注照顧者們。為此，崔永豪與一班有心人、精神專科醫生、臨床心理學家組成精神健康基金會，經舉辦包括教育工作坊、戶外活動等，支援有需要人士。

有見於新冠肺炎疫情後，港人在情緒及精神疾病上求助增多，精神健康基金會將在下周日（9日）於愉景新城舉行首屆「2022年十大精神健康之星」嘉許典禮，表彰復原人士、照顧者、以及對精神健康有貢獻的人士及機構。

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記者：袁澍