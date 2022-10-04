【凍齡女神】51歲黎姿美貌依然與家人慶生　Gigi為胞弟棄影從商建立美容王國

▲ 前TVB花旦黎姿（現名馬黎珈而）與家人慶生。

前TVB花旦黎姿（現名馬黎珈而，Gigi）與家人一同慶祝51歲生日，凍齡的黎姿果然是「愛美神」，臉上未有太多歲月的痕跡。

重視家庭的黎姿年紀小小已出道賺錢養家，她更為了照顧胞弟黎嬰而放棄原有的影視發展，改為從商成為醫學美容生意的CEO。

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黎姿的生日願望

黎姿於IG分享近照，並寫道：

這個星期紛紛收到朋友們、公司團隊送上的祝賀和驚喜，謝謝大家對我的愛錫和支持，真的讓我感覺特別窩心。

而我每年的生日願望，都是希望身邊所有人，尤其是最親愛的家人，個個身體健康。大家過得平安快樂，就是我最好的禮物。

很感恩每年都可以在大家的陪伴中，跟我最愛錫的人一起擁抱著度過 🥰 #grateful

#birthday

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棄影從商

外號「愛美神」的黎姿自14歲開始出道，為了賺錢養家更放棄讀書的機會專心一意地當演員，漸漸成為TVB一線當家花旦，大受觀眾歡迎。

2007年，黎姿的胞弟黎嬰遇到嚴重車禍並因此而癱瘓，愛錫弟弟的她因而決定退出娛樂圈，接受弟弟的醫學美容生意棄影從商，成為上市CEO。

剛剛踏入51歲的黎姿與家人一同慶祝生日，且跟大家分享生活點滴，美貌依舊的她獲讚保養得宜，完全不像一位三女之母。