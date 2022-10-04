【懷疑虐兒】協會主席黎沛薇：嚴重弱智人士易生行為情緒問題　但不應因安全問題長期約束

▲ ▲ 匡智松嶺二校。（學校網站圖片）

近日有傳媒報道指，大埔特殊學校匡智松嶺第二校有多名學童懷疑遭虐待，包括長期紮手致瘀傷。辦學團體匡智會昨日（3日）發聲明澄清，指長期包手等措施事先獲家長同意，有關家長對措施被指為虐兒也感震驚。（詳情即看：【下一頁】）嚴重弱智人士協會主席黎沛薇今日（4日）在電台節目受訪時指，嚴重智障兒童較易有行為情緒問題，或需約束，但不應因安全問題長期約束。

嚴重弱智人士協會主席黎沛薇在電台節目表示，對懷疑虐待事件感痛心，因兒童被不適當對待，很多時不懂反抗及求救，如事件屬實，更令她擔心若然不糾正這種情況，下一個受害的會是其他子女。

她提到，嚴重弱智兒童較易有行為情緒問題，或需約束處理，如捆綁雙手，但認為不應因安全問題長期約束，在使用時要考慮兒童會否傷害自己或他人、措施是否符合比例等。現時教育局有相關指引，使用約束需經專家評估，並徵求家長同意，指引雖未有規定約束時間，但寫明不宜將約束或隔離當成日常管理及教導學生的慣常方法，約束時間也應越短越好。

立法會教育事務委員會主席梁美芬在同一節目上則表示，期望盡快立法保護兒童，並稱有關行業屬「厭惡性行業」，面對行業人手不足，政府應主動處理，提供支援。

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責任編輯：江麗盈