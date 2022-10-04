【美麗戰場X聲夢傳奇】張馳豪拍劇演阿寶男神　Aska受力捧有望成TVB新晉小生

由陳瀅、蔣家旻、劉佩玥、陳曉華及朱晨麗擔正，葉念琛監製、編劇及導演的TVB 55周年台慶劇《美麗戰場》在昨晚（10月4日）首播。

首集《美麗戰場》內，劇內「同父異母」姊妹陳瀅、蔣家旻演技大鬥法外，當中也看到「阿寶」陳瀅少女情懷的一面，而被她暗戀著的高大男生正就是參加《聲夢傳奇》而入行的張馳豪（Aska）！

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阿寶男神初登場

在昨晚的《美麗戰場》中，在演少女時期「阿寶」鍾家寶的陳瀅，是以一頭黑色齊瀏海示人的乖乖女。有一次，她在學校餐廳中不小心撞向區家明（張馳豪 飾），執拾好散落在地上的書本與雜物後，二人四目交投，阿寶更笑得甜絲絲兼回頭看著已行遠的Aska。

繼聲夢全員參演的《青春本我》後，Aska再次有份拍劇，更與女主角陳瀅有不少對手戲。Ａska自己也有於社交平台為劇集宣傳，當中也提到由王灝兒（JW）主唱的主題曲是他今年其中一首喜愛的歌曲。

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Aska演出機會多

身高1米85兼擁有健碩身型的Aska，在美國邁阿密大學修畢Strength & Conditioning（體適能）碩士課程後，本來轉到波士頓名校Tufts University攻讀營養學碩士，但在學期開始後不久遇上《聲夢傳奇》的報名期，於是停學參賽。

自參加《聲夢》以來已被指擁有「男神」條件，或者又因外型成熟、具唱作力，變相他得到的機會顯然比其他《聲夢》男學員為多。以往除了拍攝過劇集《青春本我》外，也於綜藝節目《男神廚房》中大騷住家暖男的一面，成功迷倒粉絲。

他過往已主唱《18年後的終極告白2.0》主題曲，又主唱《美麗戰場》的片尾曲，似乎有望成為最多劇集主題曲的聲夢男學員。他早前又與Chantel（姚焯菲）重新演繹經典之作《陽光空氣》，機會接踵而來。

在廣告方面，他與鍾柔美（Yumi）、林君蓮為快餐店活動代言人，與何晉樂（Rock）為護髮產品拍攝的廣告也已在TVB播出。

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動靜皆宜

Aska過往接受TOPick專訪時形容讀書時的自己是一名運動狂，他說：「我有玩籃球、足球、排球、沙灘排球、羽毛球、乒乓球、欖球、跳高、長跑、短跑、賽艇，玩太多運動項目了，很像是無時無刻也在參與運動當中。」Aska的IG內也有他玩滑水、行山的相片。

他既喜歡運動，又喜歡寫歌，也認清自己需要好好建立音樂基礎知識，他稱自己不時也與其他人合寫歌曲呢！

在《青春本我》中，他也有為劇集中的原創歌曲作曲，更曾與潘靜文（Sherman）一同曲詞創作、獨自監製歌曲《你的晚安我的早餐》，展現音樂才華！

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