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【郵輪公海遊】業界料取消熔斷亦難回復到疫前水平　或需數年來恢復

社會 11:14 2022/10/04

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業界料取消熔斷亦難回復到疫前水平，或需數年來恢復。（資料圖片）

郵輪公海遊熔斷機制將於本周四（6日）取消，皇家加勒比國際郵輪指，海洋光譜號至2024年第1季仍在新加坡，業界亦料短期內未必有郵輪來港，反吸引港人前往新加坡上船（詳情即看【下一頁】）。

環美郵輪碼頭公司董事總經理班智榮在一個電台節目表示，郵輪公司一般會在大約年底時規劃未來3年的行程，不少郵輪已經到無防疫限制的地方經營，如香港未能在年底前全面開放，估計郵輪公司要幾年後才能重返香港市場。

班智榮指，本港在去年下半年對公海遊的反應理想，認為香港仍然有吸引力，但現時全球大多地方已取消對郵輪的限制，回復至疫情前的做法，今次政府取消郵輪公海遊熔斷機制，或會有一兩艘郵輪會回港，但要回復至2019年的水平，可能需要數年時間。

他希望當局盡快放寬限制，與國際接軌，吸引各地郵輪來港。

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責任編輯：李榮忠

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