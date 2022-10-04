【自私父母】準爸媽舉行BB性別揭曉派對　自私將瀑布染藍拍片上網惹眾怒

▲ 有一對準父母將溪流和瀑布染成藍色，來揭示陀男B。

外國流行Baby shower，即是在BB臨近出世前，舉行派對公布BB的性別，而香港也愈來愈普遍，很多懷孕的明星夫婦都會舉行Baby shower，如陳凱琳、余文樂等，通常會使用藍色或粉紅色的蛋糕或氣球，作為揭曉BB性別。不過最近巴西有一對準父母竟然忽發奇想，將溪流和瀑布染成藍色，來揭示陀男B，極自私行為令到當地居民不滿，遂向當地政府投訴。

▲ 這對準父母將瀑布染藍後，還拍片放上社交網。（網上圖片）

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綜合外國傳媒報道指，遭到染色的瀑布約18公尺高，與一條溪流匯流，是該區域重要的淡水來源。報道指出，瀑布所在的城鎮近期才遭受旱災所苦，居民現在又必須開始擔心水資源受到污染。

當地的環境保護局的一位發言人向外媒指出，這對準父母的行為，違反了巴西的聯邦環境法。目前已派出人員前往該瀑布進行調查，確認染色的材料是否造成環境破壞。經過調查後，就會決定處罰和罰款等細節。

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不單巴西的網民震怒，連帶香港的網民都非常生氣，留言表示「個瀑布無辜！」、「你生B關大自然咩事？討厭！」、「不嬲都覺得呢啲自high活動好自私，根本係迫人為佢高興，其實自己驗咗覺得開心就夠啦，搞咁多嘢自欺欺人。」

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責任編輯︰王明芳

