【生命鬥士】憶述Sheldon臨終前最後說一聲「媽媽」　母不捨放手︰等待在天國團聚那天

▲ Sheldon媽媽在愛子離世後首度發文，憶述他臨終前最後跟她說一聲「媽媽」。

5歲男童Sheldon患罕見癌症「神經母細胞瘤」第4期，抗癌兩年不敵癌魔，於9月27日早上病逝。Sheldon媽媽在愛子離世後首度發文，憶述他臨終前最後跟她說一聲「媽媽」，縱然離別很難，但媽媽學會放手，並期盼與兒子在天國團聚的那一天。

Sheldon媽媽昨日（3日）在facebook專頁「神母小戰士Sheldon」，以「暫別」為題發文，她回想Sheldon離世前數天還能合著雙手，與他們一起祈禱，可是後來他因脊椎神經系統受癌細胞影響，而出現種種苦況︰

雙手突然不能再動，可以形容為全身癱瘓了，最痛苦的是他仍然感覺到全身痛楚。

▲ Sheldon抗癌兩年不敵癌魔，於9月27日早上病逝。（圖片來源︰fb「神母小戰士Sheldon」）

最新影片︰

人生最後一句說話

他們一家有宗教信仰，媽媽當時向主祈求，「倘若祢認為是適合的時候，請祢把他帶回天家，讓他不再痛苦。」直至Sheldon離世那天，他已持續幾天發高燒，媽媽整夜沒睡，當清晨為他檢查時，發現他好像已不能說話︰

幾經辛苦，他終於發出了接近『媽咪』的聲音，估不到也是他人生最後一句說話。

之後Sheldon慢慢地停止呼吸，最後在媽媽的懷中停止了心跳，媽媽抱著他不斷痛哭，直至看到他安詳的樣子，她才能冷靜下來。她在不捨中學習放手︰

相信這是神最好的安排，等待我們能真正地放手時，奇蹟地讓他這樣安詳與我們暫別。小戰士，你要記得與我們愛的約定，等待在天國團聚的那一天來臨啊！

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

Sheldon父母在兒子去世後，曾請大家不用擔心他們，只因相信小戰士會化作小天使在天父身旁，他們一家人將來會在天上團聚。

勇敢抗癌兩年未言棄

Sheldon由2020年8月確診至今，已接受了多次化療、電療、腫瘤切除手術、自體骨髓移植及免疫治療。去年11月，Sheldon遠赴西班牙接受新免疫治療無效，今年2月回港接受化療及免疫治療，惟成效不理想，更有惡化趨勢。檢查報告顯示其骨髓再度出現癌細胞，縱然如此，父母堅持讓兒子接受治療，不輕言放棄，一直陪伴兒子走抗癌路。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳