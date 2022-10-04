【網絡熱話】FIVE GUYS點餐不再講「This, this, this」　網民教對答秘技不用再口啞啞

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香港作為國際都會，有不少餐廳都需要用英文點餐，但仍然有不少人在英文點餐關頭被難到。有網民在討論區大呻FIVE GUYS店員全英對話令他完全無法理解，最後尷尬呆企一輪後無奈敗走。有網民就再度教樓主使出「This, this, this」秘技，但樓主就無奈指上次經歷令他已經不敢再試。

網民指自己第一次光顧FIVE GUYS，以為跟一般快餐店無異，豈料自己英文差，完全不明白職員問的問題，最後才無奈離開。

上到去先知全部英文，然後我同阿姐講唔該要Cheese burger，之後佢講一大堆「雞腸」，我都唔知佢講乜，成個人棟咗係到，最後我尷尬到走咗，恰我唔識英文嘅

有網民教一個對答方程式，說「CHEESE BURGER ，ALL THE WAY，LITTLE FRIES NO SPICY，ONE SODA，THANK YOU」，即可以成功柯打到芝士漢堡、細薯條、一杯梳打汽水，不用望住店員口啞啞。

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記者：余思嵐