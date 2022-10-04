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【消費券2022】PopWalk天晉滙激減優惠低至1折　消費券最高可享$1,340回贈禮遇

休閒消費 11:44 2022/10/04

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熱門 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

「秋日美饌 ‧ 狂賞」活動，同樣可賺積分。(商場提供)

第二期消費券又發放了，新地旗下將軍澳PopWalk 天晉滙同步加推「精明消費月」多重賞，大派高達20%回贈，為大家手上的消費券增值，並聯同近50間商戶推出低至1折激抵優惠，讓您發揮消費券的最大價值。

並再加推「精明消費月 - 消費獎賞」活動，可享高達$1,340回贈禮遇，同時賺取積分換Point Dollar 當錢使！The Point會員消費滿$400可獲贈$40商場電子優惠劵；消費滿$2,000可獲贈$300商場電子優惠劵；消費滿$ 5,000送$1,000商場電子優惠劵，多買多賞。
 
還有商場聯同近50間商戶推出低至1折優惠，星級推介包括澳洲歌婷1099針仿絲棉套裝低至1折發售（原價$4,699）；Griddy's享用紅白餐酒、雞尾酒或無酒精雞尾酒買一送一；賀天最強の爐端燒低至5折優惠（原價$458）、湘薈主餐牌外賣自取滿$300即減$50；Champ 24 Fitness一年會籍8折優惠（原價$5,976）等。

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著數陸續有來，即日起The Point會員於場內任何商戶即日消費滿指定金額，更可享「秋日美饌 ‧ 狂賞」最高$170回贈。
單一消費滿$200 即送 2X會員積分；消費滿$500可享$50 美食滋味電子券；消費滿$800可享$30 美食滋味電子券及$50綜合購物電子劵；消費滿$1,200額外再送$20 Point Dollar（相等於5,000積分）。

凡顧客於商場內的商戶發出之消費單據換領獎賞，更可額外獲享$20 美食滋味電子優惠券，於場內多間人氣食肆歎盡多國美食，歡聚品嘗秋日滋味。

推廣日期：
即日至10月31日
換領時間：10am – 10pm
換領地點：PopWalk 天晉滙1期、2期及Ocean PopWalk 海天晉滙地下顧客服務中心

記者：郭秀芳

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