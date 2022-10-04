【心肌梗塞】21歲胖男常熬夜煙酒不斷　心肌梗塞送院吸出10塊血栓

▲ 21歲胖男常熬夜煙酒不斷，心肌梗塞送院吸出10塊血栓。

長期的不良生活作息對身體百害無利，甚至增加患急性重症風險。内地一名21歲男子因長期熬夜、吸煙飲酒，加上體重過重，令他突發心肌梗塞險喪命。

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綜合内地媒體報道，該名男子患上冠狀動脈心臟病（冠心病），被送醫急救，成為負責醫院有史以來最年輕的心肌梗塞患者。手術中，醫生發現男子的血管堵塞是因有大量凝結的血塊造成，於是使用導管，從男子動脈中吸出10塊血栓，其中最大的一塊血栓更堵住導管，無法順利吸出。所幸在經歷一小時手術後，男子冠脉血流情况得到良好恢復。

據了解，患者身高1米75，雖無高血壓、糖尿病、心肌梗塞家族病史，但體重卻重達220磅，有長期熬夜的習慣，還不時吸煙飲酒，又不做運動；相信這些都是導致血塊阻塞冠狀動脈造成心臟缺氧的危險因素。

睡眠不足增患心血管疾病風險

香港心臟專科學院院長陳藝賢曾接受TOPick訪問時表示，根據研究，每天睡眠時間少於6小時，則被視為睡眠不足。根據荷蘭2013年一項研究指出，睡眠不足的人士，患心血管疾病的風險增加15%。

陳醫生指出，引發猝死有3大原因：

腦部問題，例如：腦中風、腦出血。

心臟猝死，例如：心律不正、惡性心跳。

肺部大動脈或細血管撕裂，或突然出現血栓情況。

心血管疾病趨年輕化

另外，台灣立達診所副院長、急診專科醫師周孫立指出，心血管疾病有年輕化趨勢。當中可能與肥胖、捱夜、過勞、作息不正常、吸煙等不良生活習慣有關。發作時，症狀包括胸骨下方、後方或心前區短暫陣發性疼痛，像是脹氣疼痛、心燒灼感、重物壓在胸口上，甚或出現類似針扎的嚴重胸痛感。而這些疼痛可擴散至下巴、肩背頸或上臂。

不過，醫生續指，根據臨床經驗觀察，有15%冠狀動脈阻塞患者，從未出現過胸痛症狀，而首次發作就是心肌梗塞，死亡率高達50%。

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責任編輯：羅嘉欣