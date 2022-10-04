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【淘寶中伏】淘寶買新簿「送贈」烈豔紅唇印　港媽質疑：本身有定我嚇自己？

休閒消費 13:39 2022/10/04

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熱門 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

港媽淘寶購買新簿，意外發現其中一頁有唇印。

淘寶買簿送唇印？沒看錯！有名港媽在淘寶購買一本粉紅色簿給女兒，怎料，發現新簿裡有唇印，令港媽質疑「本身真係有唇印」，還是「係我自己嚇自己」，更引起了網民留言指此唇印簡直是「惡作劇之吻」！

近日，有名港媽在Facebook群組「淘寶開心share」發文，先以「痴線㗎！！」為題，指自己幫囡囡「淘咗本靚靚簿」，「揭開」新簿時，發現其中一頁有唇印！港媽感到愕然，不禁大叫「有冇咁嘔心」。

港媽表示自己「望咗好耐係咪假嘅，但真係好真囉」立即叫女兒不要用該本簿，更公開帖文詢問「有冇人買過有一模一樣？」港媽本來預計「淘寶會有問題」，但沒有預計到會出現唇印。

會唔會本身真係有唇印，係我自己嚇自己！

    點擊圖片放大
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    +2

帖文一出，立即引起大批網民留言，不少網民搞笑回應「惡作劇之吻」、「你再諗下，呢個可能係一個麻甩佬嘅唇印」、「一場緣份即將展開」、「睇唇型個口都大大地」，更有人「淘寶客服上身」留言「親，不影響使用」、「限量版，親」、「親，每一本都會由老闆娘親吻確認才發貨啊，確保全新的」，更有網民指「成本嘢最值錢就係個唇印！」

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責任編緝：蕭雅文

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