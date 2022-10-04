【因病創業】曾暴食煎炸物致頭皮潰爛半身麻痺　靠生酮好轉女廚X老字號推Keto上海菜

▲ 曾暴食煎炸物致半身麻痺，生酮女廚Fiona聯乘三六九炮製健康上海菜。

注重健康飲食是老生常談的事，但能否坐言起行還需靠強大的毅力。7年前彭梓溋（Fiona）是個不折不扣的快餐控，一日三餐皆炸雞漢堡包，惟身體卻響起警號，出現頭皮潰爛及半身麻痺等狀況，在家庭醫生建議下她開始進行生酮飲食（Keto Diet），健康情況終有好轉。

隨後她索性開網店賣生酮麵包甜點，更與灣仔老字號上菜館海三六九飯店合作，推出一系列創新生酮上海菜式，讓更多人認識這近年新興的飲食文化。

▲ 彭梓溋（右）約5呎6吋半高，最重時約150磅，7年前因半邊身出現麻痺開始試生酮飲食。（受訪者提供）

在香港出世、澳洲長大的彭梓溋，在外國快餐飲食文化耳濡目染下，對漢堡包、炸雞、炸薯條等情有獨鍾，後來回港工作，飲食也撇不開高熱量美食。

「我任職Buyer，需要不時周圍飛，日夜顛倒，壓力大又食無定時，每每趕時間就會選擇吃快餐。況且我很愛吃這些重口味煎炸美食，可以一日三餐薯片當飯食，無炸不歡。」她說。

久而久之，在這些不健康飲食習慣積累下，她開始出現偏頭痛等狀況。

「大約是7年前的某天，太陽穴髮綫的頭皮位置突然潰爛，皮膚變乾及底層灼熱，並流血流水，但不痕癢。起初我不以為意，以為是皮膚敏感，只是去美容院做Facial或買護膚品塗塗作罷，但做完反而更差。」

她同步有看中、西醫，但情況仍未見好轉，更嚴重到令她髮綫向後移，皮膚潰爛到令額邊的汗毛不再生長，好像鬼剃頭般。

約一年半後，連我身體的機理也轉差，半邊身肌肉開始不能動及麻痺，我始覺得不能再拖了，一星期後立即飛回澳洲，向由細到大為我看診的家庭醫生求診。

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身體機能嚴重老化

經全身檢查後，醫生說Fiona的脂肪肝嚴重超標，加上當時她只有30多歲，但身體機能幾乎如老太婆般。「諷刺是醫生告誡我，這身體狀況其實隨時可say goodbye，我方知其嚴重性。」

考慮到其餘的檢查報告後，醫生建議她可嘗試生酮飲食。在留院的三星期裏，她開始跟從醫生的餐單試行生酮飲食，但當時這飲食法仍未普及，也令她有點懷疑。

「肉隨砧板上惟有聽話吧，我原本以為是要餐餐吃烚菜，但醫生說其實是要將碳水化合物分量減至最低。吃到第十日時發現食物也不是太差，有煎三文魚、牛油果沙律、煎腸煙肉早餐等，只是沒有飯麵，也不是凍冰冰的，不難入口之餘也夠飽。」

她甚至察覺身體有明顯不同：「十日左右已減去6、7磅，而且精神好好，每朝起床也有種充滿能量的感覺。」

出院前她更減去逾30磅，體檢報告9成數字回復標準。「媽媽來醫院探我時，覺得我好像變成了第二個人。」隨後她回港工作，為了保持健康體魄，她堅持繼續生酮飲食，但發現坊間並沒有太多這方面的支援。

「原來在香港行Keto Diet，需要花費大量金錢才行。6、7年前團購、代購未盛行，找原材料就要選貴價超市，或要請親友幫忙從外地寄來。雖然犧牲是頗大，但我喜歡這些食物，且對身體又好，何樂而不為？」她說。

然而，近幾年生酮飲食受到不少明星追捧，開始成為熱潮。

Fiona於2020年年尾時，決定開網店賣自家製生酮麵包及蛋糕，機緣巧合下更認識到灣仔老字號上海菜館三六九飯店的第三代老闆富哥，邀請她為他們的上海菜製作一個Keto版本。

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拜老上海菜師父為師

「我是半個上海人，與富哥又差不多年紀，傾談下非常投緣。他覺得生酮飲食法很有趣，亦知道我不時會鑽研生酮甜品，就叫我找天來三六九試煮給大廚們吃。但煮嘢食方面我畢竟是個門外漢，純粹自己玩玩吓，將糖、鹽、蠔油等醬料換成Keto版，膽粗粗給大廚試食，他們竟然吃不出是生酮菜式！」

三六九飯店的大廚曾德祥更收Fiona為徒，教她煮家常上海菜，待學曉基本手藝後，再回工場研究其他生酮上海菜式。

「將生酮飲食加入上海菜中最大困難是挑選菜式，眾所周知上海菜是以碳水化合物為主，特色是濃油赤醬，調味上也較複雜。要做到正宗上海風味再配合健康生酮指標，每道菜都要經過很長時間的計算及反覆測試，才能成功推出。」她說。

她笑言創作中途也曾遇過不少挫折，例如有道菜式她曾經試做最少60次，並將所有不成功的材料棄掉，不但覺得浪費，也心力交瘁，覺得失望及挫敗，很想放棄。

那刻很感謝師父大力支持及鼓勵自己，他提醒我最緊要不忘初心。回想決定創業的那一天，除了因為生酮飲食幫到自己身體，我更想將這飲食文化推廣給更多港人認識，坊間能有更多生酮餐廳選擇，亦希望改變大部分人的「健康嘢就一定唔好食」這個負面感覺。

味道口感無差異

受疫情影響，除了堂食菜式外，自去年12月起她開始供應生酮上海菜到會，有多款前菜、主菜及甜品選擇，包括有她拿手的花生炆豬手，選用無激素豬手、生酮豉油、羅漢果糖、純蠔汁炮製，以及少量花生作襯托用途，配合正宗上海炆法，鹹香入味，與普通版無異。

而蛋香炒椰菜花飯則是生酮人士恩物，材料有新鮮有機椰菜花，手剁成飯粒般大細，搭配上海白菜及本地農場雞蛋，再用牛油果油炒香及以粉紅岩鹽調味，有米飯般的口感。

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除到會外，Fiona亦有與三六九飯店推出生酮上海菜急凍餸包，而她的網店就有售賣生酮麵包蛋糕等。

多年前不停儲錢決心創業，一直以來由選購食材、製作、包裝，送貨等也是One-Man Band，礙於資金有限也不敢開實體店，加上自己較細膽，缺乏自信，幸而有三六九及網店讓我發揮，冀能以小店形式繼續發揚理念。

不過她亦提醒，想試行生酮飲食的朋友必須先做完整的身體檢查，以及在醫生指導下方可進行，否則可能有反效果。

上海三六九飯店

地址：灣仔柯布連道30至32號地下

電話：2527 8611

記者︰黃依情