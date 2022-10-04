【香港小姐2022】林鈺洧曾沉迷拍拖影響星途　烈女Denice被揭上門鬧爆情敵【多圖】

▲ 林鈺洧被揭情史曾鬧爆情敵

星二代林鈺洧（Denice）於《2022香港小姐競選決賽》勇奪冠軍，而這位話題港姐繼早前被重提當年大膽言論，獲封「性女港姐」外，近日林鈺洧再被翻舊史。

模特兒出身的林鈺洧原來曾當過保險從業員和名店Sales，另外更被揭情史，性格剛烈的Denice曾上門找情敵「講數」，更公然鬧到對方爆喊，真是烈女一名。

▲ 28歲的林鈺洧為「最高齡港姐冠軍」。

與父親女友相處融洽

出爐港姐冠軍林鈺洧為昔日小生林俊賢愛女，早年林俊賢於前女友Winnie的幫忙下，於網上找回愛女，更重拾父女情。

近日有報道指Denice獲Winnie照顧有加，早年在對方介紹下從事保險行業，收入穩定之外，更希望助她擴大人脈。而Winnie十分疼錫Denice，除了一起住之外，更照顧其起居飲食兼管接送，令公司同事誤會二人是親生母女。

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熟人穿針引線入行

當了兩年保險從業員的Denice由於一直渴望加入娛圈，9年前她曾報名參加《2013年度香港小姐》，不過由於不擅於打扮，於第一輪面試已被foul出局。

不過，Denice未有心死，在當靚模的表姑姐Naomi引薦下簽約經理人Kim旗下，跟熊黛林及Angelababy做師妹，正式入行做model，更一齊出席活動。

有指戀愛大過天的Denice只顧住拍拖，工作量大不如前，最後轉行做名店Sales。雖然Denice曾想過做兼職model，最終因難以兼顧而放棄。

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陷入三角戀

除被大起底外，Denice亦被揭情史，報道指她曾捲入三角戀。

據悉身為烈女Denice更往情敵任職的名店算帳，對方被她鬧到爆喊，而最終Denice成功令男友跟該女生斬纜。

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在ViuTV自爆性史

現年28歲的Denice曾改名為林卓錡、模特兒出身的她，於2019年曾參演ViuTV劇集《詭探前傳》，劇中飾演被多隻魔鬼纏身的女子夏文欣，與Eric Kwok有感情線，Denice更獻出其熒幕初吻。

此外，她參加過奇妙電視的節目《使乜驚 大兩Gen》，以及ViuTV的《鬼同妳上位》及《對號入座》。

Denice曾在《鬼同妳上位》中玩靈探時疑因撞邪，而被逼退出節目。她於《對號入座》中大談性史，揚言曾經有過5位性伴侶，由此被封「性女港姐」。