【潮物速報】NARS期間限定唇妝體驗空間　買指定唇膏可換POWERICON NFT

▲ 為了襯上NARS Powermatte唇膏「Too Hot To Hold 133–激情楓紅」，周秀娜穿上澎湃張揚的楓葉紅，自信充滿吸引。(圖片由產品提供)

由即日至10月9日，NARS在海港城打造了一個充滿玩味的唇妝體驗空間「NARS HK 20 X POWERMATTE魅唇限定店」，除了帶來Powermatte玩魅啞緻唇膏新作之外，現場亦設有多個人氣打卡熱點，還有專業粧藝體驗，讓一眾美粧愛好者可盡享限定店特別禮遇。

焦點新作的Powermatte玩魅啞緻唇膏($280)，只需輕輕一刷，便能展現大膽飽滿色澤，加上持續10 小時柔滑啞緻體驗，不顯唇紋，亦不怕沾染口罩，共有15種色調選擇。

凡於現場購買全新Powermatte玩魅啞緻唇膏，可即場兌換一個POWERICON NFT，同時換領限定紀念飾物。購物滿$1,500更可即場兌換價值SOL 4 (約$1,200)的特別版NFT，先到先得。POWERICON NFT擁有者更可以於現場大螢幕展示其專屬的POWERICON NFT，與自己專屬的NFT頭像即時拍照紀念。

▲ 鄭欣宜、周秀娜及一眾潮流及美妝達人已率先到場支持「NARS HK 20 X POWERMATTE 魅唇限定店」，一起進入NARS元宇宙的玩魅世界。(圖片由產品提供)

活動優惠

1、於網上率先登記參與「NARS HK 20 X POWERMATTE 魅唇限定店」，憑任何購物即可獲得20周年Tote Bag及精美禮品2件。

2、凡成功登記並於期間限定店參與「60分鐘ARTISTRY HOUR一對一專業美妝教學」，即可獲得20周年Tote Bag、精美禮品2件、迷你Powermatte玩魅啞緻唇膏及LIGHT REFLECTING 原生光亮肌粉底液乙件。(總值$552)

3、凡購買全新Powermatte玩魅啞緻唇膏及滿$680，即可獲得精美禮品2件。更可即場兌換一個POWERICON NFT，同時換領限定紀念飾物。

4、凡購物滿$1,500可即場兌換值SOL 4 (約$1,200)的特別版NFT，先到先得。

5、凡購物滿$1,880，即可獲得精美禮品7件。(總值$876)

6、凡購物滿$2,500，即可獲得貨裝自然亮采持久粉底液乙支。(價值$470)

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「NARS HK 20 X POWERMATTE 魅唇限定店」

日期︰即日至10月9日

地點：海港城海運大廈入口大堂

時間: 11am-9pm

記者︰劉妙賢