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【食不安心】外賣餃子驚見原隻曱甴　網民：好彩睇到無食落肚

食用安全 12:40 2022/10/04

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網民外賣水餃驚見曱甴。

餃子一向是深受港人喜愛的食物，不過近日有網民經外賣平台訂購某連鎖餃子店的水餃，吃至最後一隻時，竟發現有一隻曱甴，相當噁心。

該名網民周日（2日）於Facebook群組「將軍澳主場」發文，指經外賣平台訂購了將軍澳廣場某連鎖餃子店的水餃，「食到最後一粒發現依隻嘢喺入面」。從圖片可見，一隻完整的曱甴「六腳朝天」躺在外賣盒的醬油中，而旁邊是吃了一半的餃子。

原隻曱甴！（Facebook群組「將軍澳主場」圖片）

最新影片：

帖文引起熱議，不少網民都直呼恐怖，又指樓主幸運，能及時發現，「好彩你見到一隻，見到半隻仲驚呀」、「你都算超級好彩，竟然最後嗰粒有料嘅，俾你睇到無食到落肚？」。

有網民亦分享親身經歷，「上次食，我都有隻蟲」、「我上次堂食，發現啲店員只執走個盤，枱上所有上手用完的紙巾都唔會執，枱又唔抹」，直言「以後都唔敢堂食」。

更多網民留言：

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責任編輯：羅嘉欣

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