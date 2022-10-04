【聲夢傳奇2】《聲夢2》學員吉祥物逐個數　任暟晴與COLLAR王家晴歌迷暱稱幾乎撞名

▲ 《聲夢傳奇2》學員各有吉祥物。

TVB音樂選秀節目《聲夢傳奇2》前日（10月2日）舉行總決賽，三甲終於誕生，分別由任暟晴（Jasmine）勇奪冠軍稱霸，亞軍則由黃洛妍（Janees）奪得，而趙紫諾（Sabrina）大熱倒灶屈居季軍。

近年掀起粉絲名熱潮，繼第一季《聲夢傳奇》奪得冠軍的炎明熹，擁有一班「Gi炎粉」支持外，「國民初戀」姚焯菲也有「小菲象」，而鍾柔美的粉絲團就有「米粉」。

另外，除粉絲團名外，更有吉祥物名稱，今季《聲夢傳奇2》與某連鎖快餐店合作，各有自己所屬吉祥物。

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晴天花花vs晴天娃娃

今屆奪得「傳奇新星」的任暟晴（Jasmine），其吉祥物名字叫「晴天花花」，與ViuTV選秀節目《全民造星IV》捧出的女團COLLAR成員王家晴（Candy）粉絲名「晴天娃娃」幾乎撞名，看來有「晴」字必定與晴天掛鉤呢！

排名第二的黃洛妍（Janees），利用其中文名字諧音，其吉祥物命名為「狂落鹽」；而有「大魔王」之稱的趙紫諾（Sabrina）同樣玩英文名諧音，吉祥物命名為「十形邊」，相當有趣。

獲得「優秀表現獎」的趙小婷（Pamela），吉祥物名為「超小型」；由《聲夢JUNIOR》晉身《聲夢2》比賽的6人組合XiX，粉絲名跟組合名一樣叫XiX。

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其他學員吉祥物名：

趙頌宜（Maggie）：超鍾意

劉詠彤：Ringtone

侯雋熙（Duncan）：燈神

江廷慧（Vivian）：江酥餅

陳昊廷：添飯

陳晉軒（Jason）：臣兒

金永衡：永衡族

彭家賢（Zayden）：南瓜園

文佐匡：Sing a Sean

孫衣文：白紋衣

李茵彤：通粉

蕭呈謙（Nicole）：蕭幫

梁芷菁：芷水晶

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