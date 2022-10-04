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【聲夢傳奇2】《聲夢2》學員粉絲名逐個數　冠軍任暟晴與COLLAR成員Candy幾乎撞名

娛樂 13:00 2022/10/04

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盤點《聲夢傳奇2》學員粉絲團名字。

TVB音樂選秀節目《聲夢傳奇2》前日（10月2日）舉行總決賽，三甲終於誕生，分別由任暟晴（Jasmine）勇奪冠軍稱霸，亞軍則由黃洛妍（Janees）奪得，而趙紫諾（Sabrina）大熱倒灶屈居季軍。

近年掀起粉絲名熱潮，繼第一季《聲夢傳奇》奪得冠軍的炎明熹，擁有一班「Gi炎粉」支持外，「國民初戀」姚焯菲也有「小菲象」，而鍾柔美的粉絲團就有「米粉」。

今季三甲剛出爐，粉絲們為了支持偶像，亦為粉絲團改了具有獨特色彩的粉絲名。

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【聲夢傳奇2】黃洛妍擁神級履歷為小提琴演奏家　Janees15歲考獲莫札特音樂大學

今屆奪得「傳奇新星」的任暟晴（Jasmine），粉絲團名字叫「晴天花花」，與ViuTV選秀節目《全民造星IV》捧出的女團COLLAR成員王家晴（Candy）粉絲名「晴天娃娃」幾乎撞名，看來有「晴」字必定與晴天掛鉤呢！

任暟晴粉絲名為「晴天花花」。

排名第二的黃洛妍（Janees），粉絲名利用偶像中文名字的諧音，命名為「狂落鹽」；而有「大魔王」之稱的趙紫諾（Sabrina），粉絲同樣玩英文名諧音命名為「十形邊」，相當有趣。

獲得「優秀表現獎」的趙小婷（Pamela）粉絲名為「超小型」；由《聲夢JUNIOR》晉身《聲夢2》比賽的6人組合XiX，粉絲名跟組合名一樣叫XiX。

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其他學員粉絲團名：

趙頌宜（Maggie）：超鍾意

劉詠彤：Ringtone

侯雋熙（Duncan）：燈神

江廷慧（Vivian）：江酥餅

陳昊廷：添飯

陳晉軒（Jason）：臣兒

金永衡：永衡族

彭家賢（Zayden）：南瓜園

文佐匡：Sing a Sean

孫衣文：白紋衣

李茵彤：通粉

蕭呈謙（Nicole）：蕭幫

梁芷菁：芷水晶

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撰文 : TOPick柴犬出動

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