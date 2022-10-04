【重陽節】天文台總部錄最高氣溫33.0度　成1884年有記錄來最熱重陽節

▲ 今日又曬又熱。進行戶外活動要補充水分，做足防暑防曬措施。(資料圖片)

天文台今日（4日）表示，黃色火災危險警告、酷熱天氣警告現正生效，呼籲進行戶外活動要補充水分，做足防暑防曬措施。而環保署發出特別提示，受高空反氣旋影響，華南地區大氣靜穩，本港今日及明天天晴酷熱及吹微風，不利於污染物擴散，令區域背景污染水平上升。預料影響本港的背景臭氧及粒子污染水平較正常為高，今日及星期三一般及路邊監測站的健康風險級別或會達高或以上水平。在上午11時，各區空氣質素健康指數介乎2至3，健康風險屬於低。

天文台截至下午2時，今日天文台總部錄得最高氣溫33.0度，打破1959年32.5度紀錄，成為自1884年有記錄以來最熱的重陽節。

天文台預測本港地區下午及今晚天晴乾燥，下午酷熱。吹微風。展望一股東北季候風會在明日抵達廣東沿岸，該區風勢逐漸增強，本週中後期有幾陣驟雨，氣溫稍為下降。預料一股乾燥的東北季候風補充會在下週初至中期影響華南地區，該區漸轉天晴，內陸地區日夜溫差較大。

根據9天天氣預報，明天至周日短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。下周三及四則天晴乾燥。

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責任編輯：余思嵐