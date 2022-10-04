【超市情報】買指定品牌或產品即送禮品　百佳網店：贈品總值逾$1,880

▲ 買指定品牌或產品即送禮品，百佳網店指贈品總值逾$1,880。（曾有為攝）

上周六新一期消費券發放，百佳網店推出新一輪旗艦店優惠，80個品牌旗艦店均大放送指定產品，低至買一送一，買滿指定金額更有買1送1，買2送1推介，落單網址：https：//bit.ly/3Rptbdy

買指定品牌或不同產品即送豐富禮品優惠 （禮品總值超過$1880）：

精選滴露個人護理及家居護理產品買滿$250 即送$279.5 禮品

維他激筍組合優惠$78 即享$39.8 禮品

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牙齦適組合買4支送$150禮品

至抵之選精選產品買1送1

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滴露、維他、牙齦適組合優惠期至2022年10月6日。其他優惠期至2022年10月13日。貨品或贈品數量有限，售或送完即止。滴露、P&G、牙齦適優惠只適用於百佳網店。其他優惠只適用於有售賣此貨品之香港百佳店舖 （EMax九展店舖除外）及百佳網店；優惠以每張訂單計算。圖片只供參考。受條款及細則約束。

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責任編輯：陳麗娜