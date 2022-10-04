【旅遊日本】日本宣布恢復免簽證自由行　10間日本人氣商務酒店推介【內附連結】

▲ 是時候到日本旅遊！

隨著香港入境檢疫實施「0+3」安排，加上不少港人熱門旅遊地如日本已放寬入境政策，10月11日恢復免簽證自由行，是時候好好計劃一下旅遊大計了！

說到日本自由行，大家喜歡住怎樣的酒店？為了可以盡情享受美食購物樂，入住性價比高又方便的大型連鎖商務酒店就適合不過。以下整理10間日本人氣商務酒店給大家參考。

1. Dormy Inn

Dormy Inn是主打「像家一樣溫馨」的商務酒店，館內有大浴場，部分分館還有提供具有地方性特色的天然溫泉。有適合1人至4人的房型，不論是獨自出遊的自由行或是家庭旅遊都很適合。酒店亦有提供另外付費的早餐，菜單會使用當地食材，像是北海道的海鮮丼、仙台牛舌咖哩飯、信州蕎麥麵、名古屋小倉吐司等，部分分館還會提供免費的宵夜拉麵，吸引了不少捧場客。

▲ Dormy Inn

2. Super Hotel

Super Hotel最大的亮點是有免費的早餐！因為倡導環保理念，食材和調味料均使用有機產品。部分分館還有提供天然溫泉或者人工碳酸泉。Super Hotel還有一個獨創的貼心服務，可以依據個人喜好選擇8種不同軟硬度的枕頭。

3. 東橫Inn

「東橫Inn」是大家很熟悉的連鎖商務酒店品牌，日本全國有超過260間分館。雖然房間不算大，但絕對是麻雀雖小、五臟俱全，大廳備有公用電腦、影印服務及全館可使用的wifi，也有投幣式洗衣機和免費早餐。東橫Inn的據點大多離車站很近，出入非常方便。部分分館還有往返主要車站、機場的免費接送服務，入住前可查詢並善加利用。

4. Apa Hotel

Apa Hotel擁有華麗的接待處和大堂，客房走西式風格。房間大小適中，寢具也很舒適，沐浴用品是使用日本資生堂產品。房間內配有液晶電視，每晚加1,000日圓即可無限觀看精選電影。全館皆有免費wifi。Apa Hotel最大的特色是附有公共大浴場，是住客在外盡情玩樂一天後最好的享受，部分分館還附有露天風呂。

5. Route Inn

Route Inn是屬於經濟實惠型的商務酒店，有多種房型可供選擇，提供全館免費wifi、房間有加濕器，櫃台也能出借熨斗、手機充電器等物品。大部份的分館都有提供免費人工溫泉大浴場，有些是分男女湯，有些是分時段讓女性和男性旅客分開使用。附有免費早餐。

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6. Daiwa Roynet Hotel

Daiwa Roynet Hotel是深受日本旅客歡迎的商務酒店，不僅裝潢新穎、舒適乾淨，房間大小相較於其他酒店來得寬敞，不會太過擁擠，也很適合帶小孩的旅客。部分房型還有提供按摩椅、美顏器等。大廳有提供公用電腦供旅客使用。洗衣機和烘乾機也齊備。

7. Richmond Hotel

Richmond Hotel房間格局與大小算寬敞，並提供加濕器、舒適好眠的寢具，有些分館還提供Simmons的寢具。從官網訂房時，不同分館所提供的訂房優惠也不盡相同，有些會有附免費早餐或是早鳥優惠。酒店還提供其他額外的貼心服務如小學生以下孩童可免住宿費，提供小朋友使用的拖鞋等用品或是小禮物，也有給女性旅客化妝水、乳液等用品，入住時不妨詢問櫃台人員。

8. Comfort Hotel

Comfort Hotel是在日本能見度相當高的連鎖商務酒店，都會區分館客房多屬於小巧型，有些觀光區分館則提供更寬敞、適合家庭入住的房型。此外，小學六年級以下的兒童可享「加床免費」，很適合帶小朋友出遊時來住。酒店有提供免費早餐，以「環遊世界」為主題，每一季的主打菜色都不一樣，像是紐西蘭風酪梨雞肉沙拉、瑞典風肉丸等。另一大亮點是部分分館在公共空間規劃相當別出心裁，設有閱讀空間「Comfort Library Cafe」，不僅特地以木頭書櫃、桌椅打造出溫馨的空間，同時會供應簡單茶水，每位住宿客人都可以免費使用。

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9. 京王presso Inn

京王presso Inn目前僅在東京23區內設分館，均位於熱鬧精華地段的地鐵站附近，遍及池袋、銀座、新宿等。地理位置是一大優勢，到東京自由行的時候可以把握機會入住體驗看看。由於位在寸土尺金的東京都心，京王presso Inn的房型大多很迷你，不過動線與收納空間規劃的不錯，住起來亦算舒適。酒店免費自助早餐每日由6:30供應至9:30，提供簡單的麵包、沙拉，也有日式的咖哩飯、味噌湯等。

10. Washington Hotel Plaza

日本Washington Hotel Plaza集團旗下有華盛頓廣場飯店以及R&B Hotel兩大品牌，都是性價比很高的連鎖商務酒店，對於客房品質和服務都十分講究，有一定的口碑保證。華盛頓廣場酒店走較為氣派、大器風格，分館遍及奈良、飛驒高山、鳥取、鹿兒島等。R&B Hotel則大多位於車站或熱鬧市區，房型較為迷你，如京都四条河原町、名古屋車站、仙台車站附近等都有據點。

記者：王嵐