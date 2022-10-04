【雪糕拉麵】自製低成本$18.8雪糕拉麵　一凍一熱配搭獲網民讚：好好食！

▲ 網民分享自家製的雪糕拉麵。

雪糕拉麵是日本拉麵店所創立，新奇的食法同樣掀起本港拉麵店的熱潮，雪糕拉麵甫推出即吸引不少港人「朝聖」。一凍一熱的配搭更引起網民紛紛自製雪糕拉麵，用韓國拉麵配上日本軟雪糕，成本只需18.8港元，事主事後更大讚：「食完之後好舒服，總之我下次還敢吃。」

近日，有網民於Facebook群組「香港雪糕關注組」發文，分享低成本自家製雪糕拉麵，事主指自己用了韓國拉麵（$4.4）、日本宮田雪糕（$10）、帆立貝（約$4）製成現時流行的雪糕拉麵，成本只需18.8港元，在家中都可以享受便宜的雪糕拉麵，食法極之新潮。

不少網民亦好奇問事主味道如何，及關心事主情況。事主指吃完自家製的雪糕拉麵，感覺「食完之後好舒服」，「雪糕中和了麵的辛辣，湯麵的辛辣又舒緩了雪糕帶給腸胃的冰凍感。」事主續指雪糕餅筒浸在湯中更變成腐皮的感覺，整個拉麵帶出甜辣的味道。事主還分享了自己的食法：「先吃掉大半舊雪糕，剩下小半撈湯，效果像加了牛奶，不過更甜一些。」

總之我下次還敢。

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帖文不少網民留言直言「唔敢試」，「我就唔敢試啦，腸胃差，食完一定會肚屙。」亦有人大讚事主勇敢「勇者，報平安先」，亦有網民表示想自製雪糕拉麵，覺得「幾好食」、「搵次試下先！好正咁呀！我不嬲都痾開，唔怕痾多幾次」。亦有網民分享自己曾經自製雪糕拉麵，「我都試過係好好食的」，更呼籲未嘗試過的人不要胡亂猜測，以及抨擊指「唔好食呀肚痾」，叫大家一於「試下先啦！」

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責任編緝：蕭雅文