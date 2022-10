【丹麥皇室】文雅麗兒子被解除殿下頭銜感難過　前「港產王妃」二度離婚樂做單身貴族

▲ 前「港產王妃」文雅麗對於兒子被丹麥皇室解除殿下頭銜感到難過。

英女王伊利沙伯二世駕崩後,丹麥女王瑪格麗特二世(Queen Margrethe II)成為歐洲在位最長君主。近日丹麥女王以「讓孩子回歸正常生活」為由,解除次子約阿基姆王子(Prince Joachim)4名子女的殿下頭銜,前「港產王妃」文雅麗所生的23歲長子對此感到悲傷與困惑。

從2023年1月起,4名王子公主將會被稱為Monpezat伯爵或女伯爵「閣下」(His or Her Excellency)。不過,4人在王位繼承順位維持不變,分別位列第7至第10位。

▲ 丹麥女王瑪格麗特二世成為歐洲在位最長君主。(法新社)

對女王決定感到震驚和困惑

約阿基姆王子與文雅麗育有兩名兒子,分別為23歲的尼古拉王子(Prince Nikolai)與20歲的菲力斯王子(Felix)。據《紐約郵報》報道,23歲尼古拉王子(Prince Nikolai)接受丹麥媒體訪問時表示,對女王的決定感到震驚和困惑。

我和父母對事情發展之快感到震驚難過,我很困惑為甚麼會發生這樣的事情。

約阿基姆王子受訪時批評皇室,此舉是懲罰他的4名子女,雖然王室堅稱很久之前已有相關決定,但約阿基姆強調,自己是消息公布前5日才得知此事。「我們都很難過,看到自己的孩子被如此對待。」

文雅麗也發聲明指出,對女王決定感到震驚、傷心及困惑(We are all confused by the decision. We are saddened and in shock)。文雅麗稱事出突然,4名子女均感到猶如被放逐,難以理解為何頭銜會被解除。

現年58歲的腓特烈堡女伯爵(Countess of Frederiksborg)文雅麗是約阿基姆王子的第一任妻子,是歐洲皇室歷史上首位亞裔王妃。文雅麗於香港出生,擁有1/8華人和1/8印度人血統,還混有奧地利、英國、伊朗、波蘭等多國血統。

「港產王妃」事業型女性

文雅麗是一名有上進心及事業心的女性,18歲時毅然前往奧地利、英國和日本留學攻讀國際貿易,精通7種外語,30歲已在大企業擔任副行政總裁。1994年,約阿基姆王子在香港一間丹麥船務公司實習時結識文雅麗,被她的知性美吸引。

兩人相戀僅5個月,約阿基姆王子已向文雅麗求婚。1995年兩人在丹麥的古堡教堂結婚,文雅麗一躍成為「港產王妃」哄動一時,之後數年相繼誕下尼古拉王子和費利克斯王子。

▲ 長子尼古拉王子已出道當模特兒。(IG圖片)

不過,丹麥二王子不必擔當國家重任,經常流連派對、演唱會、球場和賽車場等,故被稱為「派對王子」,性格和習慣與文雅麗大大不同,兩人最後於2005年結束10年婚姻,當年40歲的文雅麗決定重新主宰自己的人生。

之後文雅麗再遇上兩段愛情,42歲時她宣布與年輕14歲的攝影師Martin Jorgensen結婚,據知兩人是在1999年認識。雖然丹麥皇室對Jorgensen表示歡迎,但根據規定,文雅麗再婚後的頭銜將會改為「閣下」(Excellency),同時「丹麥王妃」的稱呼亦會失去,只會保留其女伯爵稱呼,但文雅麗並不在乎。可惜兩人的婚姻也只維持8年,文雅麗對此處之泰然。

既然這不是我所追求的人生和愛情,那我寧願單身。

長子成當紅模特兒

至於一對兒子現已長大成人,長子尼古拉王子更已出道當模特兒,曾踏上時裝周為多個品牌行天橋,淡定表現被受讚賞,文雅麗也為兒子感到驕傲。不過,尼古拉王子稱不打算當全職模特兒,只視之為其中一項工作。

