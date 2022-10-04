【潮物速報】Ginger Store夥社企推香港製造tee　回顧紡織+塑膠+鐘錶香港3大工業

▲ Ginger Store聯同本地社企推出「香港製造」tee系列，百分百全本地縫製生產。（圖片品牌提供）

一提起香港製造，大家會想起甚麼？答案可能大家想破了腦袋也沒有，但大家可知道由50年代至80年代正是香港工業起飛的年代，雖然今非昔比，但還有很多有心人願意將「香港製造」延續下去，專攻本地tee創作的Gunger Store今回就聯同本地社企合作計劃推出3款tee，歌頌香港工業的可貴。

今天不少產品都在內地生產，藉此減輕生產成本，所以「香港製造」這4個字背後的潛台詞亦代表成本高，連帶售價亦會更高，舉一個例子是已沒有紡織業的今天，如果服裝要在本地生產，售價自然高企，到最後消費者願此分擔嗎？

作為本地的一間tee創作品牌，Ginger Store嘗試冒一次險，希望藉tee上的訊息，向大家訴說香港製造的意義，就以它們生產這一個系列為例，品牌在網上搜尋本地製衣廠，找到的都是香港公司外地設廠，或者小型辦房無法承接大量生產，更多的是只用現成衫香港印花，甚至有一家倒過來問可否幫他們生產……

▲ 本個氐產工序於本地進行，由社企千色服式幫忙，他們集合了一班曾從事製衣行業的哥哥姐姐，繼續發揮著一己手藝。（圖片品牌提供）

終於Ginger Store找到社企千色服式幫忙，他們集合了一班曾從事製衣行業的哥哥姐姐，繼續發揮著一己手藝。能夠在香港車縫才符合出口的香港產地來源規則，可以加上「香港製造」標簽。

設計上，這系列tee的插畫，記載了香港工業輝煌的標誌，包括紡織製衣、塑膠和電子鐘錶；文字上則表達了當中所造就的香港精神「Sometimes Adventurous, Very Innovative, Super Flexible」；最後還有我們這個世代「Born & Grown Here」，也是香港製造！

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留此的是刻意在主題中留下問號，因為我們很想知道，「香港製造」是否只有口號，會否只是我們太認真？

但無論如何「香港製造」這4個字都是值得我們支持的。

記者：何偉雄