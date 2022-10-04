【非法賣淫】警方搗破觀塘區5個非法賣淫場所　拘捕2男12女

▲ 警方進行代號「偵刺」行動，在觀塘區搗破5個非法賣淫場所，共拘捕2男12女(39-63歲 )。（曾秋文攝）

警方進行代號「偵刺」行動，昨日(3日)在觀塘區搗破5個非法賣淫場所，共拘捕2男12女(39-63歲 )。

警方指，涉案場所以足浴店及按摩店作為掩飾， 相信有黑社會操控。被捕人當中2男3女(41至63歲)相信是場所管理人，他們租用區內唐樓單位，開設無牌按摩店及招攬和安排按摩師提供按摩和手淫服務，他們亦涉嫌違反香港法例第599F章被拘捕。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

另外9名被捕女子(39至52歲)，涉嫌「協助管理賣淫場所」，在案中的場所內為客人提供手淫服務，9人中有7名本港女子涉嫌違反599F章被票控，沒有確保顧客在場內掃描安心出行二維碼。

行動中，警方搜出3萬元現金、毛巾、按摩油和按摩床等。警方行動仍然繼續，不排除再有人被捕。

【TOPick診症室】胃潰瘍或是胃癌 大便變黑要留意 拆解胃潰瘍徵狀治療法

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：曾秋文