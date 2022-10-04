  • 32°C
香港時間 : 20221004日 (週二) 14:00
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【非法賣淫】警方搗破觀塘區5個非法賣淫場所　拘捕2男12女

社會 12:47 2022/10/04

分享：

分享：

熱門 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

警方進行代號「偵刺」行動，在觀塘區搗破5個非法賣淫場所，共拘捕2男12女(39-63歲 )。（曾秋文攝）

警方進行代號「偵刺」行動，昨日(3日)在觀塘區搗破5個非法賣淫場所，共拘捕2男12女(39-63歲 )。

警方指，涉案場所以足浴店及按摩店作為掩飾， 相信有黑社會操控。被捕人當中2男3女(41至63歲)相信是場所管理人，他們租用區內唐樓單位，開設無牌按摩店及招攬和安排按摩師提供按摩和手淫服務，他們亦涉嫌違反香港法例第599F章被拘捕。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

另外9名被捕女子(39至52歲)，涉嫌「協助管理賣淫場所」，在案中的場所內為客人提供手淫服務，9人中有7名本港女子涉嫌違反599F章被票控，沒有確保顧客在場內掃描安心出行二維碼。

行動中，警方搜出3萬元現金、毛巾、按摩油和按摩床等。警方行動仍然繼續，不排除再有人被捕。

【TOPick診症室】胃潰瘍或是胃癌 大便變黑要留意　拆解胃潰瘍徵狀治療法

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：曾秋文

相關文章

【警方搗破】女主腦操縱未成年少女賣淫集團　2萬元販售初夜回報100元酬勞
16:51 2022/04/01
【警方搗破】女主腦操縱未成年少女賣淫集團　2萬元販售初夜回報100元酬勞
【賣淫集團】警方搗酒店賣淫集團案　消息指被捕人包括沙田民政事務助理專員林方達
20:58 2022/05/05
【賣淫集團】警方搗酒店賣淫集團案　消息指被捕人包括沙田民政事務助理專員林方達
【打擊罪行】警破尖沙咀酒店賣淫集團拘5人　助理民政專員林方達涉案
15:55 2022/05/06
【打擊罪行】警破尖沙咀酒店賣淫集團拘5人　助理民政專員林方達涉案
【打擊賣淫】元朗警區街頭掃黃　54歲流鶯被捕
20:30 2022/09/06
【打擊賣淫】元朗警區街頭掃黃　54歲流鶯被捕
【掃黃行動】警方搗破賣淫集團拘骨幹成員　一條龍式安排入境檢疫到港賣淫
22:12 2022/09/22
【掃黃行動】警方搗破賣淫集團拘骨幹成員　一條龍式安排入境檢疫到港賣淫
【操縱賣淫】懲教員兼任扯皮條操控淫APP　警誡下承認開設多個淫聊群組
11:56 2022/09/27
【操縱賣淫】懲教員兼任扯皮條操控淫APP　警誡下承認開設多個淫聊群組

你可能感興趣

【警方搗破】女主腦操縱未成年少女賣淫集團　2萬元販售初夜回報100元酬勞
16:51 2022/04/01
【警方搗破】女主腦操縱未成年少女賣淫集團　2萬元販售初夜回報100元酬勞
【賣淫集團】警方搗酒店賣淫集團案　消息指被捕人包括沙田民政事務助理專員林方達
20:58 2022/05/05
【賣淫集團】警方搗酒店賣淫集團案　消息指被捕人包括沙田民政事務助理專員林方達
【打擊罪行】警破尖沙咀酒店賣淫集團拘5人　助理民政專員林方達涉案
15:55 2022/05/06
【打擊罪行】警破尖沙咀酒店賣淫集團拘5人　助理民政專員林方達涉案
罪案 按摩 黑社會 觀塘區

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【志偉吻賀】大馬模特兒被獎門人一吻成名　黎峇菈回應事件：懷疑自己許錯願望 　
18:56 2022/10/03
【志偉吻賀】大馬模特兒被獎門人一吻成名　黎峇菈回應事件：懷疑自己許錯願望 　
【皮膚癌】森美憶3年前口腔疑發現色素瘤　恐時日無多爭取時間陪伴家人
12:13 2022/10/03
【皮膚癌】森美憶3年前口腔疑發現色素瘤　恐時日無多爭取時間陪伴家人
【聲夢傳奇2】XiX失落三甲Aster黑面接獎　第五名Pamela笑容滿面奪優秀表現獎
12:32 2022/10/03
【聲夢傳奇2】XiX失落三甲Aster黑面接獎　第五名Pamela笑容滿面奪優秀表現獎